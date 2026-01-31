Відео
Україна
Wizz Air додає одразу 5 нових маршрутів зі столиці країни-сусідки України

Wizz Air додає одразу 5 нових маршрутів зі столиці країни-сусідки України

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 21:55
Wizz Air додає 5 нових рейсів з Болгарії — напрямки та ціни на квитки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав п'ять нових прямих маршрутів до літнього розкладу. Компанія розширює свою присутність у Болгарії.

Про це йдеться на сайті Wizz Air.

Читайте також:

Нові рейси Wizz Air

Зазначається, що компанія придбала восьмий літак для своєї бази у столиці Болгарії Софії. Нові напрямки з'єднають країну із ключовими європейськими напрямками та популярними курортами.

5 нових маршрутів:

  • Софія — Будапешт (Угорщина);
  • Софія — Палермо (Італія);
  • Софія — Родос (Греція);
  • Софія — Хургада (Єгипет);
  • Софія — Шарм-еш-Шейх (Єгипет).

До Будапешта та Родос рейси відкриваються 3 липня, до Палермо — 4 липня, точна дата запуску маршрутів до Єгипту поки не відома.

Квитки вже доступні у продажі. Ціни стартують від 15 євро.

Наразі авіакомпанія обслуговує 62 маршрути з Болгарії до майже 20 країн. Флот в Болгарії тепер повністю модернізовано літаками Airbus A321neo, які зменшують споживання палива та викиди вуглецю на 20% і значно знижують рівень шумового забруднення.

На літній сезон 2026 року авіаперевізник планує збільшити пропускну здатність на 81% порівняно з літом 2025 року.

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
