Wizz Air додає 5 нових рейсів з Болгарії — напрямки та ціни на квитки

Wizz Air додає одразу 5 нових маршрутів зі столиці країни-сусідки України
Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав п'ять нових прямих маршрутів до літнього розкладу. Компанія розширює свою присутність у Болгарії.
Про це йдеться на сайті Wizz Air.
Нові рейси Wizz Air
Зазначається, що компанія придбала восьмий літак для своєї бази у столиці Болгарії Софії. Нові напрямки з'єднають країну із ключовими європейськими напрямками та популярними курортами.
5 нових маршрутів:
- Софія — Будапешт (Угорщина);
- Софія — Палермо (Італія);
- Софія — Родос (Греція);
- Софія — Хургада (Єгипет);
- Софія — Шарм-еш-Шейх (Єгипет).
До Будапешта та Родос рейси відкриваються 3 липня, до Палермо — 4 липня, точна дата запуску маршрутів до Єгипту поки не відома.
Квитки вже доступні у продажі. Ціни стартують від 15 євро.
Наразі авіакомпанія обслуговує 62 маршрути з Болгарії до майже 20 країн. Флот в Болгарії тепер повністю модернізовано літаками Airbus A321neo, які зменшують споживання палива та викиди вуглецю на 20% і значно знижують рівень шумового забруднення.
На літній сезон 2026 року авіаперевізник планує збільшити пропускну здатність на 81% порівняно з літом 2025 року.
