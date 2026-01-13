Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Wizz Air анонсував новий рейс в Європі — напрямок

Wizz Air анонсував новий рейс в Європі — напрямок

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 20:25
Wizz Air додав рейс із Неаполя до Пальми-де-Майорки — коли стануть доступні квитки
Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Авіакомпанія з'єднає популярне італійське місто з Балеарськими островами.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Реклама
Читайте також:

Нові рейси Wizz Air 

Зазначається, що новий рейс з'єднає Неаполь з одним із найвідоміших напрямків на Балеарських островах — Пальмою-де-Майоркою. Новий рейс стартує вже із 12 травня 2026 року. Літаки будуть доставляти пасажирів на відпочинок по вівторках, четвергах і суботах.

Цей маршрут був створений для мандрівників, які прагнуть провести відпустку у м'якому кліматі Іспанії. 

Квитки вже доступні на сайті авіаперевізника та в офіційному додатку WIZZ. Їх ціна стартує від 19,99 євро.

Пальма-де-Майорка — жвава столиця Балеарських островів, яка поєднує багату історичну спадщину, прибережний шарм та сучасний стиль. Місто вражає туристів багатою культурою, м'яким кліматом протягом усього року та великою кількістю пляжів.

Всі рейси на цьому маршруті будуть виконуватися на літаках Airbus A321neo останнього покоління. Вони споживають менше палива і в них облаштовані більш комфортні умови для пасажирів.

Раніше ми розповідали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority та чи допомагає вона зекономити на багажі.

Також ми писали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс.

авіарейси подорож Wizz Air літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації