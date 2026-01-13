Wizz Air додав рейс із Неаполя до Пальми-де-Майорки — коли стануть доступні квитки

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Авіакомпанія з'єднає популярне італійське місто з Балеарськими островами.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника.

Нові рейси Wizz Air

Зазначається, що новий рейс з'єднає Неаполь з одним із найвідоміших напрямків на Балеарських островах — Пальмою-де-Майоркою. Новий рейс стартує вже із 12 травня 2026 року. Літаки будуть доставляти пасажирів на відпочинок по вівторках, четвергах і суботах.

Цей маршрут був створений для мандрівників, які прагнуть провести відпустку у м'якому кліматі Іспанії.

Квитки вже доступні на сайті авіаперевізника та в офіційному додатку WIZZ. Їх ціна стартує від 19,99 євро.

Пальма-де-Майорка — жвава столиця Балеарських островів, яка поєднує багату історичну спадщину, прибережний шарм та сучасний стиль. Місто вражає туристів багатою культурою, м'яким кліматом протягом усього року та великою кількістю пляжів.

Всі рейси на цьому маршруті будуть виконуватися на літаках Airbus A321neo останнього покоління. Вони споживають менше палива і в них облаштовані більш комфортні умови для пасажирів.

