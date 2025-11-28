Коли потрібно реєструватися на рейс Wizz Air, щоб уникнути штрафу

Подорож Wizz Air — скільки часу лоукостер дає на реєстрацію
Популярна угорська авіакомпанія Wizz Air пропонує доступні ціни на рейси по всьому світу, проте у лоукостера сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Так, компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс. Умови check-in залежать від тарифу, за яким мандрівники купують посадкові талони.
Де реєструватися на рейс
Зареєструватися на рейс можна на офіційному веб-сайті лоукостера, у мобільному додатку WIZZ або в аеропорту. У застосунку потрібно обрати розділ Check-in. Wizz Air дозволяє пасажирам пред'являти як електронні, так і роздруковані посадкові талони. Завантажте посадковий талон у додатку чи роздрукуйте.
Коли відкривається реєстрація на рейс
Для мандрівників, які забронювали собі місця при купівлі квитка, онлайн-реєстрація Wizz Air відкривається за 30 днів і закривається за 3 години до вильоту. Для пасажирів, місця для яких обиратиме автоматична система лоукостера, реєстрація відкривається за 24 години до вильоту і закривається так само за 3 години до вильоту.
Проте якщо мандрівник не встиг зареєструватися на рейс в додатку чи на сайті — він може це зробити в аеропорту. з Для пасажирів, які купували квитки за дешевими тарифами Basic і Wizz Smart — check-in платний. Його вартість складає 40 євро за пасажира в одну сторону. Безкоштовна реєстрація в аеропорту передбачена для пасажирів, які придбали квитки за тарифами WIZZ Go і WIZZ Plus.
Якщо пасажири із тарифами Basic і Wizz Smart не встигнуть пройти check-in — вони не матимуть право на компенсацію вартості квитка.
