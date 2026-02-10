Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Wizz Air проводит однодневную распродажу билетов от 14 евро

Wizz Air проводит однодневную распродажу билетов от 14 евро

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:37
Wizz Air запустил однодневную акцию — на какие направления и даты распространяется
Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air ко Дню влюбленных решил порадовать пассажиров приятными скидками на билеты. Предложение является отличной возможностью открыть новые города и страны вместе с семьей или любимыми.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Реклама
Читайте также:

Распродажа Wizz Air

Отмечается, что скидки действуют только при условии бронирования билетов от 2 до 4 пассажиров. Предложение не действует на индивидуальные билеты.

Тем, кто хочет воспользоваться возможностью сэкономить — стоит спешить.

Акция действует только 10 февраля до 23:59 и распространяется на рейсы с 17 февраля по 21 мая 2026 года.

Доступные направления:

  • Варшава (Польша) — София (Болгария) от 9 евро;
  • Варшава (Польша) — Милан (Италия) от 14 евро;
  • Краков (Польша) — Верона (Италия) от 17 евро;
  • Бухарест (Румыния) — Милан (Италия) от 14 евро;
  • Яссы (Румыния) — Венеция (Италия) от 17 евро;
  • Кишинев (Молдова) — Милан (Италия) от 18 евро;
  • Будапешт (Венгрия) — Берлин (Германия) от 26 евро;
  • Братислава (Словакия) — Палермо (Италия) от 13,5 евро.

Стоит учесть, что в акционную стоимость не входит административный сбор. Акционные билеты доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Что еще стоит знать украинцам

Wizz Air предоставляет дополнительную возможность сэкономить пассажирам, которые часто летают в отпуск на непродолжительный срок.

В частности, дополнительная услуга Wizz Priority дает возможность забронировать ручную кладь с большими размерами. Так, путешественники могут взять с собой еще один чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и весом не более 10 кг.

Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы авиабилеты акция Wizz Air самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации