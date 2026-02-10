Wizz Air запустил однодневную акцию — на какие направления и даты распространяется

Wizz Air проводит однодневную распродажу билетов от 14 евро
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air ко Дню влюбленных решил порадовать пассажиров приятными скидками на билеты. Предложение является отличной возможностью открыть новые города и страны вместе с семьей или любимыми.
Распродажа Wizz Air
Отмечается, что скидки действуют только при условии бронирования билетов от 2 до 4 пассажиров. Предложение не действует на индивидуальные билеты.
Тем, кто хочет воспользоваться возможностью сэкономить — стоит спешить.
Акция действует только 10 февраля до 23:59 и распространяется на рейсы с 17 февраля по 21 мая 2026 года.
Доступные направления:
- Варшава (Польша) — София (Болгария) от 9 евро;
- Варшава (Польша) — Милан (Италия) от 14 евро;
- Краков (Польша) — Верона (Италия) от 17 евро;
- Бухарест (Румыния) — Милан (Италия) от 14 евро;
- Яссы (Румыния) — Венеция (Италия) от 17 евро;
- Кишинев (Молдова) — Милан (Италия) от 18 евро;
- Будапешт (Венгрия) — Берлин (Германия) от 26 евро;
- Братислава (Словакия) — Палермо (Италия) от 13,5 евро.
Стоит учесть, что в акционную стоимость не входит административный сбор. Акционные билеты доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика.
Что еще стоит знать украинцам
Wizz Air предоставляет дополнительную возможность сэкономить пассажирам, которые часто летают в отпуск на непродолжительный срок.
В частности, дополнительная услуга Wizz Priority дает возможность забронировать ручную кладь с большими размерами. Так, путешественники могут взять с собой еще один чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и весом не более 10 кг.
Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.
Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.
Также писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.
