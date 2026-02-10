Wizz Air запустил однодневную акцию — на какие направления и даты распространяется

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air ко Дню влюбленных решил порадовать пассажиров приятными скидками на билеты. Предложение является отличной возможностью открыть новые города и страны вместе с семьей или любимыми.

Распродажа Wizz Air

Отмечается, что скидки действуют только при условии бронирования билетов от 2 до 4 пассажиров. Предложение не действует на индивидуальные билеты.

Тем, кто хочет воспользоваться возможностью сэкономить — стоит спешить.

Акция действует только 10 февраля до 23:59 и распространяется на рейсы с 17 февраля по 21 мая 2026 года.

Доступные направления:

Варшава (Польша) — София (Болгария) от 9 евро;

Варшава (Польша) — Милан (Италия) от 14 евро;

Краков (Польша) — Верона (Италия) от 17 евро;

Бухарест (Румыния) — Милан (Италия) от 14 евро;

Яссы (Румыния) — Венеция (Италия) от 17 евро;

Кишинев (Молдова) — Милан (Италия) от 18 евро;

Будапешт (Венгрия) — Берлин (Германия) от 26 евро;

Братислава (Словакия) — Палермо (Италия) от 13,5 евро.

Стоит учесть, что в акционную стоимость не входит административный сбор. Акционные билеты доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Что еще стоит знать украинцам

Wizz Air предоставляет дополнительную возможность сэкономить пассажирам, которые часто летают в отпуск на непродолжительный срок.

В частности, дополнительная услуга Wizz Priority дает возможность забронировать ручную кладь с большими размерами. Так, путешественники могут взять с собой еще один чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и весом не более 10 кг.

Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.