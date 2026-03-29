Головна Транспорт Вокзал без ліфта: Укрзалізниця пояснила, як дістатися перону

Вокзал без ліфта: Укрзалізниця пояснила, як дістатися перону

Дата публікації: 29 березня 2026 17:52
Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці прокоментували дискусію щодо неможливості маломобільним людям дістатися перону Київського вокзалу. Нажаль, там немає ліфту. В компанії пояснили, що можна зробити в цьому разі.  

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads

Проблема з візочками

Одна з пасажирок висловила своє незадоволення ситуацією на Київському вокзалі. 

"Поясніть, будь ласка, як мама з однорічною дитиною має самостійно піднятися з перону до будівлі вокзалу, якщо там лише сходи? Жодного ліфта, жодного зручного пандусу. Лише сходи", — заявила вона.  

Представник УЗ заявив, що в такій ситуації для пасажирів доступна послуга, яка називається "Вокзальний помічник". При придбанні  квитків можна замовити цю послугу і спеціальна людина допоможе пасажирам дістатися до перону.

Як замовити вокзального помічника

В компанії повідомили, що помічник допоможе вам зійти з потяга та перенести важкий багаж.

Для початку вам буде необхідно авторизуватися на сайті УЗ за своїм номером, далі треба буде виконати 3 кроки:

  • вибрати "Профіль" — "Мої квитки";
  • натиснути на позначку "меню" та вибрати "Замовити помічника";
  • вказати, яка саме допомога вам потрібна.

Особам з інвалідністю та маломобільним пасажирам така послуга є безкоштовною. Працівники вокзалу допомагають їм у посадці та висадці з вагону, а також у пересуванні вокзалом.

Що ще необхідно знати пасажирам

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про ситуацію із "чайовими" для провідників у потягах. УЗ впровадило систему для провідників "Сила сервісу". Оцінки та відгуки пасажирів про їх роботу у мобільному застосунку безпосередньо впливають на розмір грошових заохочень для провідників, найкращі з яких можуть отримати премію до трьох посадових окладів.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки в середньому заробляють на місяць провідники Укрзалізниці. Перевізник доплачує працівникам, які працюють поблизу прифронтових зон. В компанії запевнили, що шукають усі можливі шляхи для підвищення рівня оплати працівникам. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, що багато українських пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від УЗ. Для отримання такої можливості потрібно активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці. Але авторізацію можуть пройти лише ті пасажири, дані про яких є у Єдиному державному демографічному реєстрі.

залізниця потяг пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
