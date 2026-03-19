Головна Транспорт Оплата праці провідників Укрзалізниці: умови та суми

Оплата праці провідників Укрзалізниці: умови та суми

Дата публікації: 19 березня 2026 16:46
Провідниці Укразлізниці чекають пасажирів. Фото: УЗ

Щодня потяги Укрзалізниці доставляють пасажирів до майже всіх куточків України. Пунктуальність потягів, їх обслуговування, супровід мандрівників у потягах забезпечують тисячі працівників залізничного перевізника.

Скільки в середньому заробляють працівники перевізника розповіли у акціонерному товаристві "Українська залізниця" на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Які зарплати пропонують працівникам Укрзалізниці

В АТ "Українська залізниця" повідомили, що середньомісячна заробітна плата (консолідована) працівників за 2025 рік складала 21 868 грн, за січень 2026 року — 22 203 грн.

Там додали, що на період дії правового режиму воєнного стану щомісяця виплачується 
додаткове заохочення (преміювання) працівникам, які виконують роботу умовах загрози для їх життя і здоров’я, в тому числі і на територіях, визначених Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Для працівників, які обслуговують міжнародні рейси жодних надбавок не передбачається.

В Укрзалізниці розповіли, що останнє загальне підвищення годинних тарифних ставок і схем посадових окладів (окладів) було здійснене у квітні 2024 року.

В компанії запевнили, що нині шукають усі можливі шляхи виходу з кризи, і в разі покращення фінансового стану компанії питання підвищення рівня оплати працівникам стане пріоритетним.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів. За нього пасажирам доведеться вже віддати 95 гривень, замість звичних 80 гривень. 

Комплекти здорожчали як у плацкартних, так і у купейних вагонах.

Також писали, що УЗ тимчасово через постійні атаки ворога на залізницю призупинила маршрут швидкісних поїздів Інтерсіті сполученням Харків —Київ. Пасажири зможуть добиратися до столиці потягом Харків- Полтава, а потім пересісти на Інтерсіті Полтава — Київ.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
