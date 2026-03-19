Оплата праці провідників Укрзалізниці: умови та суми

Провідниці Укразлізниці чекають пасажирів. Фото: УЗ

Щодня потяги Укрзалізниці доставляють пасажирів до майже всіх куточків України. Пунктуальність потягів, їх обслуговування, супровід мандрівників у потягах забезпечують тисячі працівників залізничного перевізника.

Скільки в середньому заробляють працівники перевізника розповіли у акціонерному товаристві "Українська залізниця" на запит Новини.LIVE.

Які зарплати пропонують працівникам Укрзалізниці

В АТ "Українська залізниця" повідомили, що середньомісячна заробітна плата (консолідована) працівників за 2025 рік складала 21 868 грн, за січень 2026 року — 22 203 грн.

Там додали, що на період дії правового режиму воєнного стану щомісяця виплачується

додаткове заохочення (преміювання) працівникам, які виконують роботу умовах загрози для їх життя і здоров’я, в тому числі і на територіях, визначених Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Для працівників, які обслуговують міжнародні рейси жодних надбавок не передбачається.

В Укрзалізниці розповіли, що останнє загальне підвищення годинних тарифних ставок і схем посадових окладів (окладів) було здійснене у квітні 2024 року.

В компанії запевнили, що нині шукають усі можливі шляхи виходу з кризи, і в разі покращення фінансового стану компанії питання підвищення рівня оплати працівникам стане пріоритетним.

