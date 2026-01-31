Чистота та багато простору — який вигляд має новий плацкарт УЗ (відео)

Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Навесні 2025 року Укрзалізниця оновила руховий склад потягів. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт вітчизняного виробництва. Один з мандрівників показав умови в них та розповів, як придбати квиток.

Відповідним відео опублікував користувач rylskiy.vlad в Threads.

Нові вагони плацкарт УЗ

Мандрівник розповів, що у нових вагонах в декілька разів більше простору для пасажирів. Він підкреслив, що в потязі дуже чисто, наче в операційній. Окрім того, біля кожного місця є окрема розетка та невеликий ліхтарик для читання.

Окрім того, в новому плацкарті прибрали верхню полицю для багажу і пасажирам стане в рази комфортніше. Пасажири верхніх полиць зможуть не лише лежати, УЗ додала невеликі столики, на які можна поставити чай з обідом та спокійно перекусити. Біля кожного верхнього місця також є ліхтарик та розетка.

Турист розповів, що нові плацкарти курсують у складі потяга 21/22 Львів — Краматорськ. Квиток коштує 550 гривень. Він попередив, що на сайті перевізника не можна визначити, чи який саме вагон старий, а який — новий.

