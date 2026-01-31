Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Чистота та багато простору — який вигляд має новий плацкарт УЗ

Чистота та багато простору — який вигляд має новий плацкарт УЗ

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 10:12
Чистота та багато простору — який вигляд має новий плацкарт УЗ (відео)
Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Навесні 2025 року Укрзалізниця оновила руховий склад потягів. Компанія додала шість нових вагонів плацкарт вітчизняного виробництва. Один з мандрівників показав умови в них та розповів, як придбати квиток.

Відповідним відео опублікував користувач rylskiy.vlad в Threads.

Реклама
Читайте також:

Нові вагони плацкарт УЗ

Мандрівник розповів, що у нових вагонах в декілька разів більше простору для пасажирів. Він підкреслив, що в потязі дуже чисто, наче в операційній. Окрім того, біля кожного місця є окрема розетка та невеликий ліхтарик для читання.

Реклама

Окрім того, в новому плацкарті прибрали верхню полицю для багажу і пасажирам стане в рази комфортніше. Пасажири верхніх полиць зможуть не лише лежати, УЗ додала невеликі столики, на які можна поставити чай з обідом та спокійно перекусити. Біля кожного верхнього місця також є ліхтарик та розетка.

Турист розповів, що нові плацкарти курсують у складі потяга 21/22 Львів — Краматорськ. Квиток коштує 550 гривень. Він попередив, що на сайті перевізника не можна визначити, чи який саме вагон старий, а який — новий.

Реклама

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший Food Train на Київщині. За півтора дня працівники роздали 9 107 порцій гарячої їжі.

Також писали, що Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо". Відтепер пасажирам стане в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки залізничних рейсів.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації