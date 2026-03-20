Провідники УЗ можуть заробити втричі більше завдяки відгукам пасажирів

Пасажири зможуть офіційно заохочувати провідників. Фото: УЗ

В Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про ситуацію із "чайовими" для провідників у потягах. В компанії підкреслили, що "чайові" лежать поза компетенцією правил УЗ та законодавства. Але для тих, хто хоче офіційно віддячити працівникам залізниці, є інший спосіб.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Читайте також:

Чому провідники просять поставити оцінку

Пасажирка рейсу поцікавилась у УЗ, чому провідниця кілька разів за рейс просила всіх поставити її работі оцінку в застосунку.

"Просила не грубо, але дуже наполегливо. І я зловила себе на думці — коли оцінка стала частиною кожної взаємодії? Наче без цього робота "не зараховується". І от питання це про якість сервісу чи про залежність від цифр? І наскільки це комфортно тим, хто надає послуги?", — спитала вона.

Відповідь УЗ

На цей допис отреагували в Укрзалізниці. За словаи представника УЗ, багато пасажирів просять компанію зробити посилання на "чайові" провідникам, щоб віддячити їх за роботу.

"Законодавчо поки нам це зробити важко. Але ми вийшли вихід із ситуації та впровадили систему для провідників "Сила сервісу". Оцінки та відгуки безпосередньо впливають на розмір грошових заохочень для провідників, найкращі з них можуть отримати премію до трьох посадових окладів!", — роз'яснив він ситуацію.

Таким чином відгуки та оцінки у застосунку — це та реальна подяка, яку провідники відчуюють у своєму гаманці, зазначив представник УЗ.

Питання про відгуки для провідників. Фото: скріншот Threads​​​​​​

Які зарплати пропонують працівникам Укрзалізниці

В АТ "Українська залізниця" повідомили, що середньомісячна заробітна плата (консолідована) працівників за 2025 рік складала 21 868 грн, за січень 2026 року — 22 203 грн.

Там додали, що на період дії правового режиму воєнного стану щомісяця виплачується

додаткове заохочення (преміювання) працівникам, які виконують роботу умовах загрози для їх життя і здоров’я.

Останнє загальне підвищення годинних тарифних ставок і схем посадових окладів було здійснене у квітні 2024 року.

Що ще цікаво знати подорожуючим

Раніше в Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про можливість брати кип'яток у провідників безкоштовно.

Одна з пасажирок поцікавилась, чи можна в потязі брати гарячу воду у провідника безкоштовно, додавши, що їй завжди було соромно це питати.

Представник УЗ підтвердив, що пасажири можуть безкоштовно брати гарячу воду.

У коментарях до цього допису користувачі соцмереж також поділилися своїм досвідом, розповівши, що вони теж часто користуються цією послугою в дорозі.

