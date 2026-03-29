Вокзал без лифта: Укрзализныця объяснила, как добраться до перрона

Поезд Укрзализныци.

В Укрзализныце прокомментировали дискуссию о невозможности маломобильным людям добраться до перрона Киевского вокзала. К сожалению, там нет лифта. В компании объяснили, что можно сделать в этом случае.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Проблема с колясками

Одна из пассажирок выразила свое недовольство ситуацией на Киевском вокзале.

"Объясните, пожалуйста, как мама с годовалым ребенком должна самостоятельно подняться с перрона к зданию вокзала, если там только лестница? Ни лифта, ни удобного пандуса. Только лестница", — заявила она.

Представитель УЗ заявил, что в подобной ситуации для пассажиров доступна услуга, которая называется "Вокзальный помощник". При приобретении билетов можно заказать эту услугу и специальный человек поможет пассажирам добраться до перрона.

Читайте также:

Как заказать вокзального помощника

В компании сообщили, что помощник поможет вам сойти с поезда и перенести тяжелый багаж.

Для начала вам будет необходимо авторизоваться на сайте УЗ по своему номеру, далее надо будет выполнить 3 шага:

выбрать "Профиль" - "Мои билеты";

нажать на отметку "меню" и выбрать "Заказать помощника";

указать, какая именно помощь вам нужна.

Лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам такая услуга является бесплатной. Работники вокзала помогают им в посадке и высадке из вагона, а также в передвижении по вокзалу.

