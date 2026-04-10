На кордоні з Польщею водіїв розвертають через бензин: як діяти

На кордоні з Польщею водіїв із повним баком почали розвертати або вимагати сплатити акциз. У підсумку люди втрачають час, нервують і ризикують не встигнути на рейси в аеропорти. Йдеться про обмеження, які застосовують, якщо водії перетинають кордон частіше ніж один раз на 72 години.

Про такі випадки повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис Aves Travel у соцмережі Threads.

Повний бак пального став проблемою

За словами автора допису, ситуація виглядає буденно, і в подібній ситуації може опинитися кожен.

"Їхали в Польщу в аеропорт. Здавалося б, звичайна ситуація: машина, повний бак, запас часу — але на кордоні розвертають. Причина у бензині. Виявилось, що якщо ви перетинаєте кордон частіше ніж один раз протягом 72 годин і у вас повний бак, це можуть трактувати як ввезення пального не для особистого користування", — йдеться у дописі.

У такому разі пропонують або сплатити додаткові збори, або зменшити обсяг бензину — інколи до мінімальних 10 літрів. Черга, яка вже вистояна, фактично обнуляється. Машину розвертають, і люди змушені починати все спочатку.

Що можна зробити у такій ситуації

Далі ситуація переходить у більш неформальну площину. Як описано в повідомленні, біля найближчих заправок поруч із кордоном водіям пропонують "вирішити питання" — фактично злити частину пального. Після цього вони знову повертаються в чергу.

Такі історії, за словами авторів, трапляються не вперше, особливо коли поїздки через кордон регулярні.

Реакція і досвід інших

У коментарях під дописом інші користувачі також описали подібні випадки. Дехто підтверджує, що їх також розвертали через повний бак і доводилося зливати бензин на місці. Інші пишуть, що намагаються їхати з мінімальним запасом, щоб уникнути питань на кордоні.

Дехто взагалі їде майже з порожнім баком та розраховує пальне так, щоб вистачило лише до першої заправки вже за кордоном. Водночас є й ті, хто застерігає, що такий підхід ризикований, бо можна просто не доїхати і залишитися посеред дороги без пального.

Що ще потрібно знати про перетин кордону з Польщею

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують автобусні квитки до Польщі у квітні. Ціна квитків з Києва до Варшави стартує від 2172 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що на одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Тепер всі необхідні процедури пасажирам необхідно проходити в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.