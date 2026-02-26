Перетин кордону із Польщею — що окрім документів перевіряють прикордонники

Перетин кордону з Польщею. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Одна із найпопулярніших країн, яку найчастіше відвідують українці — є Польща. Частина громадян знайшла там прихисток, інші ж мандрують транзитом через цю країну ЄС. Щоб без зайвих проблем перетнути польський кордон, треба заздалегідь перевірити та підготувати документи, а також виконати фінансову вимогу.

Документи та терміни перебування у Шенгені

При перетині кордону з Польщею ви також в'їжджаєте на територію Європейського Союзу (ЄС) та Шенгенської зони.

У разі в'їзду на територію Польщі в рамках безвізу, прикордонники перевіряють не лише дійсний біометричний закордонний паспорт та військово-облікові документи в чоловіків, а й те, чи не використала людина дозволений ліміт перебування в Шенгенській зоні.

Зокрема, без візи українцям дозволяється перебувати на території Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Під час планування поїздки варто обов'язково врахувати, що до періоду короткострокового перебування враховуються дні, проведені:

на підставі шенгенської візи;

у безвізовому русі;

у процедурі отримання дозволу на проживання (для так званих "штампів");

попереднього нелегального проживання, тобто без необхідних документів.

У ліміт перебування в Шенгені не враховуються дні, проведені на підставі дозволу на перебування (карти побиту) та на підставі польської національної візи.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в країни — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу. Вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

У випадку транзиту через Польщу до іншої країни громадянам необхідно мати при собі дозвіл на в'їзд до іншої країни або дозвіл на проживання в іншій країні.

Скільки грошей потрібно взяти з собою в Польщу

Прикордонна служба має право перевіряти фінансовий стан — чи достатньо в особи коштів для покриття витрат на перебування в Польщі та повернення до країни походження.

Сума залежить від тривалості перебування особи в Польщі:

300 злотих — якщо заплановане перебування не перевищує 4 днів;

75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо перебування планується понад 4 дні.

