Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Перевірки на кордоні — що можуть вимагати польські прикордонники

Перевірки на кордоні — що можуть вимагати польські прикордонники

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:29
Перетин кордону із Польщею — що окрім документів перевіряють прикордонники
Перетин кордону з Польщею. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Одна із найпопулярніших країн, яку найчастіше відвідують українці — є Польща. Частина громадян знайшла там прихисток, інші ж мандрують транзитом через цю країну ЄС. Щоб без зайвих проблем перетнути польський кордон, треба заздалегідь перевірити та підготувати документи, а також виконати фінансову вимогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Migrant info.

Реклама
Читайте також:

Документи та терміни перебування у Шенгені

При перетині кордону з Польщею ви також в'їжджаєте на територію Європейського Союзу (ЄС) та Шенгенської зони.

У разі в'їзду на територію Польщі в рамках безвізу, прикордонники перевіряють не лише дійсний біометричний закордонний паспорт та військово-облікові документи в чоловіків, а й те, чи не використала людина дозволений ліміт перебування в Шенгенській зоні. 

Зокрема, без візи українцям дозволяється перебувати на території Шенгену до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Під час планування поїздки варто обов'язково врахувати, що до періоду короткострокового перебування враховуються дні, проведені:

  • на підставі шенгенської візи;
  • у безвізовому русі;
  • у процедурі отримання дозволу на проживання (для так званих "штампів");
  • попереднього нелегального проживання, тобто без необхідних документів.

У ліміт перебування в Шенгені не враховуються дні, проведені на підставі дозволу на перебування (карти побиту) та на підставі польської національної візи.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в країни — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу. Вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

У випадку транзиту через Польщу до іншої країни громадянам необхідно мати при собі дозвіл на в'їзд до іншої країни або дозвіл на проживання в іншій країні.

Скільки грошей потрібно взяти з собою в Польщу

Прикордонна служба має право перевіряти фінансовий стан — чи достатньо в особи коштів для покриття витрат на перебування в Польщі та повернення до країни походження.

Сума залежить від тривалості перебування особи в Польщі:

  • 300 злотих — якщо заплановане перебування не перевищує 4 днів;
  • 75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо перебування планується понад 4 дні.

Раніше ми розповідали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смарфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.

Також ми писали, кого з українців можуть не пустити до Словаччини у 2026 році. Зокрема, громадянам варто зібрати всі документи, які вимагає прикордонний контроль — від діючого біометричного паспорту для закордонних поїздок до полісу страхування.

Польща правила документи гроші виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації