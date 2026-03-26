Укрзалізниця уклала угоду з PKP: працюватиме на польських маршрутах

Потяг на коліях. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" і PKP Intercity підписали нову угоду про співпрацю. Згідно з цим документом українська сторона здійснюватиме залізничні перевезення на території Польщі для польського оператора. Договір уклали на 3 роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rynok Kolejowy.

Українські залізничники обслуговатимуть Польщу

Загальна сума угоди дорівнює майже 18 млн злотих (приблизно 212 млн гривень). Період її чинності охоплює 36 місяців. Угода стосується здійснення міжнародних залізничних перевезень, які виконуються на території Польщі.

У компанії повідомляють, що умови контракту є конфіденційними, але йдеться про сполучення, яке охоплює маршрути з Варшави, Перемишля та Хелма, а також міжнародні рейси між Києвом і Варшавою. Для всіх перевезень використовується рухомий склад Укрзалізниці, а обслуговування пасажирів забезпечують українські бригади.

Угода без тендеру

Договір підписали за процедурою прямих переговорів без проведення відкритого тендеру.

У PKP Intercity пояснили, що таке рішення ухвалили з технічних причин, оскільки перевезення в межах цієї моделі міг здійснити лише один оператор.

Також у PKP Intercity повідомили, що текст угоди належить до комерційної таємниці, тому компанія не публікує додаткову інформацію.

