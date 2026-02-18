В Польщі змінили процедуру прикордонного контролю — що треба знати

Проходження митного контролю на залізничній станції Пшемишль Головний. Колаж: Новини.LIVE

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Так, всі необхідні процедури пасажирам буде необхідно пройти в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Rynek Kolejowy.

Зміни процедури проходження контролю у Перемишлі

Зазначається, що пасажири, які їдуть поїздами з Перемишля до України, мають проходити контроль у будівлі прикордонного терміналу.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Окрім того, буде змінено процедуру проходження контролю — пасажирам країн, що не входять до ЄС. Зокрема, мандрівникам необхідно буде пройти сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

Що ще варто знати українцям

У 2026 році для подорожей до Польщі запрацюють нові правила в’їзду. Пасажирам буде необхідно отримати обов'язковий дозвіл в рамках Європейської системи інформації та авторизації подорожей — ETIAS.

ETIAS — це електронний дозвіл на короткострокові поїздки для громадян країн із безвізовим режимом з ЄС, зокрема й України.

Вартість подання заявки на ETIAS становитиме 20 євро з особи. Отриманий дозвіл буде чинним до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

