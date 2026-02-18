Відео
Головна Транспорт Українці будуть по-новому проходити один з пунктів пропуску в Польщі

Українці будуть по-новому проходити один з пунктів пропуску в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 11:41
В Польщі змінили процедуру прикордонного контролю — що треба знати
Проходження митного контролю на залізничній станції Пшемишль Головний. Колаж: Новини.LIVE

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Так, всі необхідні процедури пасажирам буде необхідно пройти в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Rynek Kolejowy.

Зміни процедури проходження контролю у Перемишлі

Зазначається, що пасажири, які їдуть поїздами з Перемишля до України, мають проходити контроль у будівлі прикордонного терміналу.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Окрім того, буде змінено процедуру проходження контролю — пасажирам країн, що не входять до ЄС. Зокрема, мандрівникам необхідно буде пройти сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

Що ще варто знати українцям

У 2026 році для подорожей до Польщі запрацюють нові правила в’їзду. Пасажирам буде необхідно отримати обов'язковий дозвіл в рамках Європейської системи інформації та авторизації подорожей — ETIAS.

ETIAS — це електронний дозвіл на короткострокові поїздки для громадян країн із безвізовим режимом з ЄС, зокрема й України.

Вартість подання заявки на ETIAS становитиме 20 євро з особи. Отриманий дозвіл буде чинним до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Раніше ми розповідали, що польський перевізник PKP Intercity знизив ціни на квитки на багато популярних напрямків. Це пов'язано із виходом на залізничний ринок двох конкурентів з Чехії —LeoExpress та Regiojet.

Також писали, що Молдова анонсувала будівництво нової лінії європейської колії. На першому етапі мають електрифікувати близько 25 км колії. Відповідний проєкт реалізовують у співпраці з Румунією — там паралельно будують євроколію Ясси–Унгени.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
