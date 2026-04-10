На границе с Польшей водителей разворачивают из-за бензина: как действовать

Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ/Facebook

На границе с Польшей водителей с полным баком начали разворачивать или требовать оплатить акциз. В итоге люди теряют время, нервничают и рискуют не успеть на рейсы в аэропорты. Речь идет об ограничениях, которые применяют, если водители пересекают границу чаще, чем один раз в 72 часа.

О таких случаях сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Aves Travel в соцсети Threads.

Полный бак топлива стал проблемой

По словам автора сообщения, ситуация выглядит обыденно, и в подобной ситуации может оказаться каждый.

"Ехали в Польшу в аэропорт. Казалось бы, обычная ситуация: машина, полный бак, запас времени — но на границе разворачивают. Причина в бензине. Оказалось, что если вы пересекаете границу чаще одного раза в течение 72 часов и у вас полный бак, это могут трактовать как ввоз топлива не для личного пользования", — говорится в сообщении.

В таком случае предлагают или оплатить дополнительные сборы, или уменьшить объем бензина — иногда до минимальных 10 литров. Очередь, которая уже выстояна, фактически обнуляется. Машину разворачивают, и люди вынуждены начинать все сначала.

Что можно сделать в такой ситуации

Далее ситуация переходит в более неформальную плоскость. Как описано в сообщении, возле ближайших заправок рядом с границей водителям предлагают "решить вопрос" — фактически слить часть топлива. После этого они снова возвращаются в очередь.

Такие истории, по словам авторов, случаются не впервые, особенно когда поездки через границу регулярны.

Реакция и опыт других

В комментариях под сообщением другие пользователи также описали подобные случаи. Некоторые подтверждают, что их также разворачивали из-за полного бака и приходилось сливать бензин на месте. Другие пишут, что стараются ехать с минимальным запасом, чтобы избежать вопросов на границе.

Некоторые водители едут почти с пустым баком и рассчитывают топливо так, чтобы хватило только до первой заправки уже за границей. В то же время другие предостерегают, что такой подход рискован, потому что можно просто не доехать и остаться посреди дороги без топлива.

Что еще нужно знать о пересечении границы с Польшей

