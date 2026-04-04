Подорож до Польщі: скільки коштують квитки на автобус у квітні 2026 року

Автобус одного з напйпопулярніших перевізник у Європі та Україні FlixBus. Фото: Новини.LIVE

Польща є країною-сусідкою для України. Українці не рідко обирають для відпустки саме польські міста — тут багато цікавих локацій, а також доступні, порівняно з іншими країнами Європи, ціни на проживання, їжу та на шопінг. Щодня з десятків великих українських міст вирушають автобуси.

Київ — Варшава

Поїздка між двома столицями займає в середньому від 14 до 21 години та залежить від ситуації на дорозі та черг при перетині пунктів пропуску на кордоні. Багато автобусів курсують прямо до аеропортів у Варшаві і пасажирам не потрібно доплачувати за окремий трансфер.

Квитки стартують від 2172 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень.

Автобусні рейси зупиняються у багатьох містах України (Житомирі, Рівному, Луцьку, Ковелю, Львові та інших) та Польщі (Холмі, Любліні та інших).

Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, Wi-Fi та розетками.

Квитки на автобус Київ — Варшава. Фото: скриншот

Львів — Краків

Дорога між цими містами займає в середньому від 7 до 12 годин. Ціни на квитки стартують від 800 гривень, найдоступніший варіант пропонує чеський перевізник Leo Express. Найдорожчий квиток обійдеться мандрівникам у 2420 гривень. В середньому така поїздка обійдеться у 2000 гривень.

Варто врахувати, що у вартість квитків входить оплата послуг користування інфраструктурою автовокзалу, яка не вказана на сайті.

Доволі зручно, що деякі автобуси до Кракова також зупиняються у польських містах Пшемислі та Жешуві.

Квитки на автобус Львів — Краків. Фото: скриншот

Львів — Вроцлав

Середній час в дорозі між столицями від 12 до 22 години — все залежить від поточної ситуації на дорозі та черг при перетині митного кордону.

Ціни на квитки стартують від 1856 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 2857 гривень. Середня вартість поїздки складає 2350 гривень.

Автобусні рейси до Вроцлава також зупиняються у польських містах Пшемислі, Жешуві, Кракові, Катовіце, Ополє та інших.

Квитки на автобус Львів — Вроцлав. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті польської Варшави. Тарифи на проїзд у метро залежать від типу квитка. Для пенсіонерів, студентів та інших категорій громадян діють знижки.

Також Новини.LIVE писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.