Україна
Водії з України закрили кадровий дефіцит транспорту в чеському краї

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 19:24
Українські біженці вирішили транспортні проблеми чеської Острави
В чеському місті Острава багато водіїв громадського транспорту — українці. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

У транспортній компанії чеського міста Острава нині працюють 45 водіїв з України, що дозволило місту ліквідувати дефіцит кадрів в цій галузі. Більшість із них керують автобусами, ще частина — трамваями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мукачево.

Скільки українців працює в галузі транспорту

За даними компанії Dopravní podnik Ostrava (DPO), 37 українців працюють водіями автобусів, ще вісім — водіями трамваїв.

Першого українського водія-біженця підприємство прийняло на роботу у серпні 2022 року, коли місто відчувало гострий дефіцит кадрів. Відтоді кількість працівників з України зросла настільки, що всі вакантні місця вже зайняті. 

Адаптація українських водіїв в Чехії

Наразі всі водії оформлені за повноцінними трудовими договорами з соціальними гарантіями. У компанії зазначають, що мовний бар’єр більше не є проблемою — рівень чеської мови у українських працівників дозволяє їм безпечно виконувати роботу та спілкуватися з пасажирами. 

Зараз у Моравсько-Сілезькому краї проживає понад 53 тисячі іноземців, і майже половина з них — українці.  

Крім транспорту, українці тримають на собі й медиціну. Наприклад, у міській лікарні Острави працюють 24 українці, серед яких — 13 лікарів та 6 медсестер.

В Украні — кадровий голод

Водночас, в Україні ситуація, навпаки, досить важка. Дефіцит працівників у транспортній сфері прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція.

Найгостріше кадрову проблему відчувають серед водіїв та технічних спеціалістів. Саме цих фахівців транспортній галузі бракує найбільше.

У Кабміні зазначають, що дефіцит уже впливає на щоденну роботу перевізників і інфраструктури, тому уряд уже працює над кількома напрямами.

Серед них — перекваліфікація жінок на нові професії, оновлення професійних стандартів, залучення ветеранів та спеціалістів 60+ та краща взаємодія між освітою і реальними потребами ринку.

Нагадаємо, що повномасштабна війна зробила українську транспортну галузь критичною інфраструктурою. Але майже 80% перевізників України вже зникли.  Особливо перші місяці повномасштабного вторгнення принесли різкий обвал нових реєстрацій і хвилю закриттів ФОПів-перевізників. Особливо це було помітно в прифронтових та окупованих регіонах — Донеччині, Луганщині та інших територіях під постійними обстрілами.

Ще ми писали, як перевезти домашніх улюбленців за кордон автобусом.  Перед купівлею квитка краще перевірити правила конкретного перевізника та вимоги країни призначення. Особливо якщо йдеться про перетин кордону.

Навіть якщо автобус допускає перевезення тварин, прикордонні чи ветеринарні служби конкретної країни можуть мати власні вимоги.

Чехія автобуси працівники водії дефіцит
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
