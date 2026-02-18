Українські біженці вирішили транспортні проблеми чеської Острави

В чеському місті Острава багато водіїв громадського транспорту — українці. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

У транспортній компанії чеського міста Острава нині працюють 45 водіїв з України, що дозволило місту ліквідувати дефіцит кадрів в цій галузі. Більшість із них керують автобусами, ще частина — трамваями.

Скільки українців працює в галузі транспорту

За даними компанії Dopravní podnik Ostrava (DPO), 37 українців працюють водіями автобусів, ще вісім — водіями трамваїв.

Першого українського водія-біженця підприємство прийняло на роботу у серпні 2022 року, коли місто відчувало гострий дефіцит кадрів. Відтоді кількість працівників з України зросла настільки, що всі вакантні місця вже зайняті.

Адаптація українських водіїв в Чехії

Наразі всі водії оформлені за повноцінними трудовими договорами з соціальними гарантіями. У компанії зазначають, що мовний бар’єр більше не є проблемою — рівень чеської мови у українських працівників дозволяє їм безпечно виконувати роботу та спілкуватися з пасажирами.

Зараз у Моравсько-Сілезькому краї проживає понад 53 тисячі іноземців, і майже половина з них — українці.

Крім транспорту, українці тримають на собі й медиціну. Наприклад, у міській лікарні Острави працюють 24 українці, серед яких — 13 лікарів та 6 медсестер.

В Украні — кадровий голод

Водночас, в Україні ситуація, навпаки, досить важка. Дефіцит працівників у транспортній сфері прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція.

Найгостріше кадрову проблему відчувають серед водіїв та технічних спеціалістів. Саме цих фахівців транспортній галузі бракує найбільше.

У Кабміні зазначають, що дефіцит уже впливає на щоденну роботу перевізників і інфраструктури, тому уряд уже працює над кількома напрямами.

Серед них — перекваліфікація жінок на нові професії, оновлення професійних стандартів, залучення ветеранів та спеціалістів 60+ та краща взаємодія між освітою і реальними потребами ринку.

Нагадаємо, що повномасштабна війна зробила українську транспортну галузь критичною інфраструктурою. Але майже 80% перевізників України вже зникли. Особливо перші місяці повномасштабного вторгнення принесли різкий обвал нових реєстрацій і хвилю закриттів ФОПів-перевізників. Особливо це було помітно в прифронтових та окупованих регіонах — Донеччині, Луганщині та інших територіях під постійними обстрілами.

Навіть якщо автобус допускає перевезення тварин, прикордонні чи ветеринарні служби конкретної країни можуть мати власні вимоги.