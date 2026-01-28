Відео
Leo Express розпродає квитки на потяги та автобуси — напрямки

Leo Express розпродає квитки на потяги та автобуси — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:33
Leo Express запустив акцію "1+1" — умови та ціни на квитки
Потяг Leo Express. Фото: пресслужба перевізника

Чеський перевізник Leo Express до Дня закоханих запустив акцію "1+1". За її умовами пасажири можуть суттєво зекономити на квитках до Польщі, Чехії та Словаччини.

Про це йдеться на офіційному сайті перевізника.

Читайте також:

Акція від Leo Express

За умовами пропозиції, якщо пасажир купує один квиток — інший отримує абсолютно безкоштовно. Акція поширюється як на міжнародні напрямки, так і на внутрішні рейси з датами виїзду до 31 липня 2026 року.

Варто поспішити, адже пропозиція перевізника діятиме лише до 30 січня включно. Знижки поширюються не лише на всі комерційні поїзди Leo Express класу LE, а й на автобуси класу LEB.

Акційна пропозиція доступна за промокодом: "1PLUS1".

"Хочете цього року здивувати свою кохану людину чимось справді винятковим? Вийдіть зі звичної колії та проведіть День Святого Валентина в подорожі. Адже найкраще, що ви можете подарувати — це ваш час і враження, які ви будете згадувати разом", — йдеться в повідомленні.

Вигідні напрямки Leo Express:

  • Львів — Краків (від 0,6 євро);
  • Прага — Львів (2,3 євро);
  • Львів — Прага — Львів (від 8,5 євро за квитки в обидві сторони).
None - фото 1
Маршрути Leo Express. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що European Sleeper влітку запустить новий потяг, який курсуватиме одразу через 5 країн Європи.

Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
