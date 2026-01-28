Leo Express запустив акцію "1+1" — умови та ціни на квитки

Leo Express розпродає квитки на потяги та автобуси — напрямки
Чеський перевізник Leo Express до Дня закоханих запустив акцію "1+1". За її умовами пасажири можуть суттєво зекономити на квитках до Польщі, Чехії та Словаччини.
Про це йдеться на офіційному сайті перевізника.
Акція від Leo Express
За умовами пропозиції, якщо пасажир купує один квиток — інший отримує абсолютно безкоштовно. Акція поширюється як на міжнародні напрямки, так і на внутрішні рейси з датами виїзду до 31 липня 2026 року.
Варто поспішити, адже пропозиція перевізника діятиме лише до 30 січня включно. Знижки поширюються не лише на всі комерційні поїзди Leo Express класу LE, а й на автобуси класу LEB.
Акційна пропозиція доступна за промокодом: "1PLUS1".
"Хочете цього року здивувати свою кохану людину чимось справді винятковим? Вийдіть зі звичної колії та проведіть День Святого Валентина в подорожі. Адже найкраще, що ви можете подарувати — це ваш час і враження, які ви будете згадувати разом", — йдеться в повідомленні.
Вигідні напрямки Leo Express:
- Львів — Краків (від 0,6 євро);
- Прага — Львів (2,3 євро);
- Львів — Прага — Львів (від 8,5 євро за квитки в обидві сторони).
