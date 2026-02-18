Беженцы из Украины решили транспортные проблемы чешского города Острава

В чешском городе Острава большинство водителей общественного транспорта — украинцы. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Власти чешского города Острава трудоустроили 45 водителей из Украины, ликвидировав таким образом кадровый голод в транспортной сфере. В основном украинцы управляют автобусами, часть — трамваями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Мукачево.

Сколько украинцев работает в области транспорта

По данным компании Dopravní podnik Ostrava (DPO), 37 украинцев работают водителями автобусов, еще восемь — водителями трамваев.

Первого украинского водителя-беженца предприятие приняло на работу в августе 2022 года, когда город испытывал острый дефицит кадров. С тех пор количество работников из Украины выросло настолько, что все вакантные места уже заняты.

Адаптация украинских водителей в Чехии

Сейчас все водители оформлены по полноценным трудовым договорам с социальными гарантиями. В компании отмечают, что языковой барьер больше не является проблемой — уровень чешского языка у украинских работников позволяет им безопасно выполнять работу и общаться с пассажирами.

Сейчас в Моравско-Силезском крае проживает более 53 тысяч иностранцев, и почти половина из них — украинцы.

Кроме транспорта, украинцы держат на себе и медицину. Например, в городской больнице Остравы работают 24 украинца, среди которых — 13 врачей и 6 медсестер.

В Украине — кадровый голод

В то же время, в Украине ситуация, наоборот, достаточно тяжелая. Дефицит работников в транспортной сфере принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.

Острее всего кадровую проблему ощущают среди водителей и технических специалистов. Именно этих специалистов транспортной отрасли не хватает больше всего.

В Кабмине отмечают, что дефицит уже влияет на ежедневную работу перевозчиков и инфраструктуры, поэтому правительство уже работает над несколькими направлениями.

Среди них — переквалификация женщин на новые профессии, обновление профессиональных стандартов, привлечение ветеранов и специалистов 60+ и лучшее взаимодействие между образованием и реальными потребностями рынка.

Напомним, что полномасштабная война сделала украинскую транспортную отрасль критической инфраструктурой. Но почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Особенно первые месяцы полномасштабного вторжения принесли резкий обвал новых регистраций и волну закрытий ФЛП-перевозчиков. Особенно это было заметно в прифронтовых и оккупированных регионах — Донетчине, Луганщине и других территориях под постоянными обстрелами.

Даже если автобус допускает перевозку животных, пограничные или ветеринарные службы конкретной страны могут иметь собственные требования.