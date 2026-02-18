Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Водители из Украины решили кадровый дефицит на чешском транспорте

Водители из Украины решили кадровый дефицит на чешском транспорте

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 19:24
Беженцы из Украины решили транспортные проблемы чешского города Острава
В чешском городе Острава большинство водителей общественного транспорта — украинцы. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Власти чешского города Острава трудоустроили 45 водителей из Украины, ликвидировав таким образом кадровый голод в транспортной сфере. В основном украинцы управляют автобусами, часть — трамваями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Мукачево.

Реклама
Читайте также:

Сколько украинцев работает в области транспорта

По данным компании Dopravní podnik Ostrava (DPO), 37 украинцев работают водителями автобусов, еще восемь — водителями трамваев.

Первого украинского водителя-беженца предприятие приняло на работу в августе 2022 года, когда город испытывал острый дефицит кадров. С тех пор количество работников из Украины выросло настолько, что все вакантные места уже заняты.

Адаптация украинских водителей в Чехии

Сейчас все водители оформлены по полноценным трудовым договорам с социальными гарантиями. В компании отмечают, что языковой барьер больше не является проблемой — уровень чешского языка у украинских работников позволяет им безопасно выполнять работу и общаться с пассажирами.

Сейчас в Моравско-Силезском крае проживает более 53 тысяч иностранцев, и почти половина из них — украинцы.

Кроме транспорта, украинцы держат на себе и медицину. Например, в городской больнице Остравы работают 24 украинца, среди которых — 13 врачей и 6 медсестер.

В Украине — кадровый голод

В то же время, в Украине ситуация, наоборот, достаточно тяжелая. Дефицит работников в транспортной сфере принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.

Острее всего кадровую проблему ощущают среди водителей и технических специалистов. Именно этих специалистов транспортной отрасли не хватает больше всего.

В Кабмине отмечают, что дефицит уже влияет на ежедневную работу перевозчиков и инфраструктуры, поэтому правительство уже работает над несколькими направлениями.

Среди них — переквалификация женщин на новые профессии, обновление профессиональных стандартов, привлечение ветеранов и специалистов 60+ и лучшее взаимодействие между образованием и реальными потребностями рынка.

Напомним, что полномасштабная война сделала украинскую транспортную отрасль критической инфраструктурой. Но почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Особенно первые месяцы полномасштабного вторжения принесли резкий обвал новых регистраций и волну закрытий ФЛП-перевозчиков. Особенно это было заметно в прифронтовых и оккупированных регионах — Донетчине, Луганщине и других территориях под постоянными обстрелами.

Еще мы писали, как перевезти домашних любимцев за границу автобусом. Перед покупкой билета лучше проверить правила конкретного перевозчика и требования страны назначения. 

Даже если автобус допускает перевозку животных, пограничные или ветеринарные службы конкретной страны могут иметь собственные требования.

Чехия автобусы сотрудники водители дефицит
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации