Перевезення тварин у міжнародних автобусах — які правила

Багато українців побоюються подорожей зі своїми улюбленцями у міжнародних автобусах, не знаючи, чи дозволено це і чи не завдасть це незручності оточуючим. Але перевезення тварин у міжнародних автобусах дозволене, хоча й залежить від правил перевізника та вимог країни призначення.

Що зазвичай вимагають перевізники

Перед поїздкою варто перевірити документи й умови перевезення, щоб уникнути проблем на кордоні.

Найчастіше дрібних тварин (коти, маленькі собаки, гризуни, птахи) дозволяють перевозити тільки в закритій переносці. Вона має бути міцною, вентильованою й такою, щоб тварина не контактувала з іншими пасажирами.

Великі та середні собаки зазвичай мають бути на короткому повідку й у наморднику. Деякі компанії можуть вимагати, щоб невеликі собаки їхали лише в сумці або контейнері.

Тварина повинна бути здоровою та вихованною

Обов’язковий пункт — документи. Для міжнародної поїздки потрібен ветеринарний паспорт із відмітками про щеплення, насамперед від сказу.

Також пасажир відповідає за поведінку тварини. Якщо вона агресивна або заважає іншим, водій має право відмовити в перевезенні.

Як відрізняються правила перевезення тварин в різних країнах

У більшості країн ЄС тварин перевозити дозволено, але з дотриманням базових вимог: переноска або повідок із намордником і наявність документів. В окремих країнах підхід м’якший, в інших — суворіший, особливо щодо великих порід.

У Скандинавії правила зазвичай жорсткіші — більше уваги до документів і санітарних норм. У країнах Східної Європи вимоги часто подібні до українських: паспорт із щепленнями обов’язковий, а для великих тварин можуть діяти додаткові обмеження.

У США, Канаді чи Австралії правила також різняться залежно від регіону, але для міжнародних перевезень ключове значення мають карантинні норми. Особливо це стосується США, де діють дуже суворі вимоги до ввезення тварин.

Що ще варто врахувати перед поїздкою

Перед купівлею квитка краще перевірити правила конкретного перевізника та вимоги країни призначення. Особливо якщо йдеться про перетин кордону.

Навіть якщо автобус допускає перевезення тварин, прикордонні чи ветеринарні служби конкретної країни можуть мати власні вимоги.

