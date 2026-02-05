Відео
Україна
Новини
Відео

Транспортній сфері в Україні вже зовсім не вистачає людей — причини

Транспортній сфері в Україні вже зовсім не вистачає людей — причини

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:40
Катастрофічний дефіцит чоловиків у транспорті — кого найбільше бракує і чому
Черга в автобус. Фото: Новини.LIVE

Дефіцит працівників у транспортній сфері в Україні прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція.

Про це пише Новини.LIVE із посиланням на дослідження, яке Міністерство розвитку громад та територій презентувало разом зі Світовим банком.

Читайте також:

Де нестача в транспорті найбільша

Найгостріше кадрову проблему відчувають серед водіїв та технічних спеціалістів. Саме цих фахівців транспортній галузі бракує найбільше.

У міністерстві зазначають, що дефіцит уже впливає на щоденну роботу перевізників і інфраструктури.

При цьому, за словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, ситуація ускладнюється тим, що попит на транспортні послуги зростатиме.

У міністерстві також заявили, що без людського капіталу — без водіїв, механіків, логістів, диспетчерів та управлінців — система просто не буде працювати.

Йдеться не лише про дороги чи автобуси, а й про цифрові сервіси, які також залежать від наявності фахівців.

Держава планує навчити жінок

На основі дослідження уряд уже працює над кількома напрямами. Серед них — перекваліфікація жінок на нові професії, оновлення професійних стандартів та краща взаємодія між освітою і реальними потребами ринку.

Нагадаємо, що повномасштабна війна зробила українську транспортну галузь критичною інфраструктурою. Але майже 80% перевізників України вже зникли

Ще ми писали, що частині українців стане в рази простіше дістатися додому після прибуття нічних потягів — пасажири отримають знижки на таксі Uklon та Bolt.

Кабінет міністрів Мінінфраструктури автобуси дефіцит громадський транспорт
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
