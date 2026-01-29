Відео
Головна Транспорт Майже 80% перевізників України зникли — що відбувається з галуззю

Майже 80% перевізників України зникли — що відбувається з галуззю

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 21:10
Як війна перекроїла ринок пасажирських перевезень в Україні
Пасажирський автобус в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна зробила українську транспортну галузь майже критичною інфраструктурою. Зараз він не менш важливий, ніж електрика чи зв’язок.

Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень, йдеться у дослідженні аналітичної команди YouControl.Market.

Майже 80% перевізників припинили діяльність

За весь час існування ринку пасажирських перевезень в Україні було зареєстровано близько 157 тисяч перевізників. Із них сьогодні реально працює лише трохи більше 32 тисяч. 

Фактично 79% усіх компаній і ФОПів, які колись заходили в цей бізнес, уже припинили діяльність. 

ФОПи проти великих компаній

Також дані дослідження показують, що ринок пасажирських перевезень в Україні зараз майже повністю тримається на ФОПах. Їх понад 80% від загальної кількості операторів. Але саме вони найбільш уразливіші:

  • серед ФОПів діяльність припинили понад 81%;
  • серед компаній — лише близько 15%.

Різниця більш ніж у п’ять разів. Компанії, хоч і становлять лише 16% ринку, мають більший запас міцності — за рахунок масштабів, структури управління та доступу до ресурсів. Малий перевізник часто не має жодного резерву на кризу.
 

Майже 80% перевізників України зникли - що відбувається з галуззю - фото 1
84% перевізників України є ФОПами. Фото: інфографіка YouControl.Market

Війна стала каталізаторо ринку

Важливо, що така модель ринку існувала ще до 2022 року. Війна просто прискорила цю проблему. 

При цьому, перші місяці повномасштабного вторгнення принесли різкий обвал нових реєстрацій і хвилю закриттів ФОПів. Особливо це було помітно в прифронтових та окупованих регіонах — Донеччині, Луганщині та інших територіях під постійними обстрілами.

Натомість у відносно безпечних західних областях спостерігався певний приріст нових ФОПів-перевізників. Бізнес мігрував туди, де ризики нижчі й є хоч якийсь попит.

Зараз ринок пасажирських перевезень в Україні живе за логікою виживання, а не розвитку, залишаючись структурно слабким, наголошують аналітики. 

Раніше ми писали, що український перевізник "Автолюкс" анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідні пропозиції діють на більшість європейських рейсів. Завдяки знижкам можна вигідно провести зимову відпустку за кордоном в лютому.

Також ми повідомляли, що з 1 січня 2026 року в Україні запровадили квитки єдиного зразка для громадського транспорту

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
