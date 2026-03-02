Війна на Близькому сході паралізувала польоти на популярних туристичних напрямках

Ескалація в Ірані паралізувала польоти туристів у ОАЕ. Фото: CNN, Join Up. Колаж: Новини.LIVE

Війна в Ірані продовжує спричиняти збій авіаційного сполучення на Близькому Сході та за його межами. Вже третю добу літаки не підіймаються в небо над одним із найжвавіших туристичних районів планети.

Ситуація торкнулася сотен тисяч осіб з різних країн, пише Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Повітряний простір Близького Сходу досі закритий

До переліку закритих наразі входять аеропорти держав Перської затоки, які підтримують Вашингтон. Зокрема йдеться про Дубай та Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ці міста потрапили під іранські удари у відповідь на розташовані там американські військові бази.

Станом на понеділок широкий коридор повітряного простору над Близьким Сходом залишається закритим, оскільки країни, що межують з Іраном — ОАЕ, Катар, Кувейт, Ізраїль, Ірак та Бахрейн — обмежують польоти в регіон і з нього.

Великі авіакомпанії скасували рейси

На Близькому Сході розташовані головні офіси кількох провідних авіакомпаній: Emirates і Etihad працюють у Дубаї та Абу-Дабі, а Qatar Airways — у столиці Катару, місті Доха.

При цьому їх вплив поширюється далеко за межі Близького Сходу, бо Дубай, Абу-Дабі й Доха обслуговують щорічно мільйони пасажирів і належать до ключових міжнародних транзитних пунктів.

Авіакомпанії Emirates і Etihad припинили виконання всіх рейсів до й зі своїх баз щонайменше до кінця понеділка.

Qatar Airways також тимчасово не використовують міжнародний аеропорт Хамад у Досі, оскільки повітряний простір Катару закритий.

Коли відновляться рейси

Тим часов конфлікт тільки розширюється, тому ймовірність того, що авіакомпанії незабаром відновлять рейси, залишається низькою.

За межами регіону інші авіакомпанії продовжують змінювати маршрути рейсів, які мали виконуватися поблизу зони конфлікту. Наприклад, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та British Airways призупинили рейси до Дубая та з нього на невизначений термін. Вони також призупинила рейси до Тель-Авіва, Бейрута, Аммана, Ербіля, Даммама та Тегерана до 8 березня.

Що радить МЗС України

Міністерство закордонних справ радить громадянам України уникати поїздок до Близького Сходу та "проявляти обережність" та дотримуватися останніх рекомендацій тим, хто зараз знаходиться у Ізраїлі.

Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:

неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль;

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.

Інші уряди світу також радять своїм громадянам уникати регіону.

Що ще варто знати туристам

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії Emirates, мандрівники, які забронювали квитки до 5 березня, можуть забронювати альтернативний рейс для подорожі до 20 березня або подати запит на повернення коштів.

Пасажири, які мають квитки авіакомпанії Etihad, видані до 28 лютого 2026 року, з початковими датами подорожі до 7 березня, можуть безкоштовно перебронювати квитки на рейси, що виконуються Etihad, до 18 березня.

Така ж політика проводиться і за межами регіону. British Airways теж повідомила, що пасажири, які мають квитки на польоти між лондонським Хітроу та Абу-Дабі, Амманом, Бахрейном, Дохою, Дубаєм або Тель-Авівом до 15 березня, можуть безкоштовно змінити дату свого рейсу, щоб подорожувати до 29 березня, тоді як ті, хто мав квитки до 8 березня, можуть вимагати повного відшкодування коштів.

Раніше ми писали, що одна з найбільших у ЄС, французька судноплавна група CMA CGM з 2 березня 2026 року підвищує ставки на перевезення контейнерів у напрямку до Близького Сходу та назад.

Компанія впроваджує надбавку "за ризик" до чотирьох тисяч доларів за один контейнер, що збільшує витрати на головному регіональному торговому шляху.

Також ми писали, що через повіряні атаки Ірану в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинили роботу міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC). Мандрівникам радять не їхати до аеропорту та слідкувати за актуальними статусами рейсів своїх авіакомпаній.