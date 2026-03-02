Война в Иране парализовала популярные туристические направления

Эскалация в Иране парализовала полеты туристов в ОАЭ. Фото: CNN, Join Up. Коллаж: Новини.LIVE

Новый военный конфликт на Ближнем Востоке продолжает вызывать хаос авиационного сообщения во всем регионе и за его пределами. Уже третьи сутки самолеты не поднимаются в небо над одним из самых оживленных туристических районов планеты.

Ситуация коснулась сотен тысяч человек из разных стран, пишет Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Воздушное пространство Ближнего Востока до сих пор закрыто

В перечень закрытых сейчас входят аэропорты государств Персидского залива, которые поддерживают Вашингтон. В частности речь идет о Дубае и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти города попали под иранские удары в ответ на расположенные там американские военные базы.

По состоянию на понедельник широкий коридор воздушного пространства над Ближним Востоком остается закрытым, поскольку страны, граничащие с Ираном — ОАЭ, Катар, Кувейт, Израиль, Ирак и Бахрейн — ограничивают полеты в регион и из него.

Крупные авиакомпании отменили рейсы

На Ближнем Востоке расположены главные офисы нескольких ведущих авиакомпаний: Emirates и Etihad работают в Дубае и Абу-Даби, а Qatar Airways — в столице Катара, городе Доха.

При этом их влияние распространяется далеко за пределы Ближнего Востока, так как Дубай, Абу-Даби и Доха обслуживают ежегодно миллионы пассажиров и относятся к ключевым международным транзитным пунктам.

Авиакомпании Emirates и Etihad приостановили выполнение всех рейсов в и из своих баз как минимум до конца понедельника.

Qatar Airways также временно не используют международный аэропорт Хамад в Дохе, поскольку воздушное пространство Катара закрыто.

Когда возобновятся рейсы

Тем временем конфликт только расширяется, поэтому вероятность того, что авиакомпании вскоре возобновят рейсы, остается низкой.

За пределами региона другие авиакомпании продолжают менять маршруты рейсов, которые должны были выполняться вблизи зоны конфликта. Например, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa и British Airways приостановили рейсы в Дубай и из него на неопределенный срок. Они также приостановили рейсы в Тель-Авив, Бейрут, Аммана, Эрбиль, Даммам и Тегеран до 8 марта.

Что советует МИД Украины

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины избегать поездок на Ближний Восток и "проявлять осторожность" и придерживаться последних рекомендаций тем, кто сейчас находится в Израиле.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:

неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля;

постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Государстве Израиль;

минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей;

заблаговременно выяснить расположение ближайших укрытий.

Другие правительства мира также советуют своим гражданам избегать региона.

Что еще стоит знать туристам

Согласно информации на сайте авиакомпании Emirates, путешественники, которые забронировали билеты до 5 марта, могут забронировать альтернативный рейс для путешествия до 20 марта или подать запрос на возврат средств.

Пассажиры, имеющие билеты авиакомпании Etihad, выданные до 28 февраля 2026 года, с начальными датами путешествия до 7 марта, могут бесплатно перебронировать билеты на рейсы, выполняемые Etihad, до 18 марта.

Такая же политика проводится и за пределами региона. British Airways тоже сообщила, что пассажиры, которые имеют билеты на полеты между лондонским Хитроу и Абу-Даби, Амманом, Бахрейном, Дохой, Дубаем или Тель-Авивом до 15 марта, могут бесплатно изменить дату своего рейса, чтобы путешествовать до 29 марта, тогда как те, кто имел билеты до 8 марта, могут потребовать полного возмещения средств.

Ранее мы писали, что одна из крупнейших в ЕС, французская судоходная группа CMA CGM со 2 марта 2026 года повышает ставки на перевозку контейнеров по направлению на Ближний Восток и обратно.

Компания вводит надбавку "за риск" до четырех тысяч долларов за один контейнер, что увеличивает расходы на главном региональном торговом пути.

Также мы писали, что из-за поверительных атак Ирана в Объединенных Арабских Эмиратах остановили работу международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC). Путешественникам советуют не ехать в аэропорт и следить за актуальными статусами рейсов своих авиакомпаний.