Конфлікт на Близькому Сході — які країни закрили небо, карта Flightradar24

Основні міжнародні транзитні вузли, що з'єднують Європу та Азію — закрили свій повітряний простір через повітряні удари на Близькому Сході. Десятки аеропортів та авіакомпаній в регіоні призупинили свої послуги.

Новини.LIVE покажуть, в яких країнах застрягли тисячі мандрівників через удари Ірана.

Закритий повітряний простір ОАЕ, Ізраїлю та Кувейту

Вибух конфлікту на Близькому Сході занурив міжнародних мандрівників у хаос — деякі країни скасували польоти цивільних літаків після того, як США завдали удару по Ірану і почалася хвиля відповідних атак.

Іран, Ірак, Ізраїль, Сирія, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати оголосили про закриття свого повітряного простору.

На картах служби відстеження рейсів Flightradar24 модна помітити, що повітряний простір над цими країнами пустий.

Закритий повітряний простір над Близьким Сходом. Фото: Flightradar24

Міжнародний аеропорт Дубая, один з найзавантаженіших у світі, був пошкоджений в результаті іранської атаки. Кілька людей отримали поранення.

Міжнародний аеропорт Абу-Дабі також зазнав удару, в результаті якого одна людина загинула і семеро отримали поранення. Смерть настала через падіння уламків дрона.

Авіаційний регулятор Європейського Союзу рекомендував авіакомпаніям утриматися від польотів у повітряному просторі країн, що зазнали впливу конфлікту.

Десятки міжнародних авіакомпанії, що здійснюють рейси до цього регіону, заявили про призупинення польотів до Близького Сходу.

Air India призупинила польоти до всіх країн на Близькому Сході, а Pakistan International Airlines скасувала рейси до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Дохи та Кувейту.

Turkish Airlines призупинила польоти до 10 країн Близького Сходу.

Air France скасувала свої рейси до Дубая, Ер-Ріяда і Бейрута, а також рейси до Тель-Авіва на один день, та додала, що пізніше розклад буде оновлено.

British Airways заявила, що не здійснюватиме рейси до Тель-Авіва і Бахрейну до 4 березня, а політ столиці Йорданії Аммана в суботу був скасований.

Раніше ми розповідали, що через повіряні атаки Ірану в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинили роботу міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC). Пасажирам не радять прямувати до аеропорту. Мандрівникам радять слідкувати за статусами рейсів своїх авіакомпаній.

