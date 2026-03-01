Закрите небо над ОАЕ — в Emirates звернулися до пасажирів

Авіакомпанія Emirates призупинила всі польоти через атаки Ірану. Фото: DWA, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Через закриття регіонального повітряного простору у зв'язку з військовим конфліктом в Ірані, авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая до 15:00 за часом ОАЕ в неділю, 1 березня.

Попередження для пасажирів

Авіакомпанія оприлюднила звернення до своїх клієнтів.

"Якщо ви забронювали подорож протягом наступних 72 годин, у вас є такі варіанти:

перебронювати на інший рейс;

подати запит на повернення коштів.

Ви можете перебронювати на інший рейс до запланованого пункту призначення протягом 10 днів з початкової дати подорожі. Якщо ви забронювали рейс через туристичного агента, будь ласка, зв’яжіться з ним. Якщо ви забронювали рейс безпосередньо у нас, зв’яжіться з нами", — заявили в Emirates.

Також в компанії запропонували пасажирам подати запит на повернення коштів за квиток, заповнивши форму повернення коштів, якщо вони бронювали рейс безпосередньо у Emirates. Якщо вони бронювали рейси через туристичного агента, їм пропонують зв’язатися з ним.

Що робити клієнтам авіакомпанії

Emirates закликала всіх клієнтів перевірити статус рейсу, перш ніж вирушати до аеропорту.

Клієнти, яких торкнулося скасування рейсів, повинні звернутися до компанії для перебронювання.

Також пасажирів попросили переконатися, що їхні контактні дані правильні, відвідавши розділ "Керування бронюванням", щоб отримувати оновлення.

Атака на аеропорт Дубая

Один з іранських дронів влетів у міжнародний аеропорт Дубаю. Прямо зараз проводиться термінова евакуація з аеропорту, на місці прильоту були люди, які чекали своїх рейсів. Повідомляється про поранених.

Нагадаємо, що після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по території Ірану, а Тегеран відповів атаками, міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC) зупинили роботу.

Також ми писали, що міжнародний аеропорт Дубая є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.