Міжнародний хаб Дубая закрито на невизначений термін

Один з найзавантаженіших у світі аеропортів зупинився через атаки Ірану. Фото: DWA, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по території Ірану, а Тегеран відповів атаками, внаслідок яких пролунали вибухи в Об’єднаних Арабських Еміратах, міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC) зупинили роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення на офіційному сайті аеропорту.

Аеропорт закрито на невизначений термін

Пасажирам не радять прямувати до аеропорту. Замість цього їм пропонують дізнаватися статус рейсів у своїх авіакомпаній.

Міжнародний аеропорт Дубая DXB входить до переліку найактивніших авіаційних вузлів планети. У 2025 році тут обслужили понад 95 мільйонів пасажирів. Щодня термінал перетинають приблизно 250 000 осіб.

Що ще відомо про аеропорт Дубая

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) є головним транспортним вузлом Об'єднаних Арабських Еміратів. Він розташований в Аль-Гархуді, приблизно в 14 км від знаменитої вежі Бурдж-Халіфа.

Міжнародний аеропорт Дубая є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Аеропорт також є хабом для авіакомпанії Emirates Airlines і великого лоукост-перевізника flydubai.

DXB функціонує як жвавий авіаційний вузол з трьома великими терміналами.

Термінал 1 — це найстаріший і один з найбільших терміналів, який обслуговує широкий спектр міжнародних рейсів. Він має зал D з численними виходами на посадку.

Термінал 2 слугує хабом для Flydubai та обслуговує в основному внутрішні та чартерні рейси, а також деякі міжнародні маршрути.

Термінал 3 виділений для польотів авіакомпанії Emirates Airlines, а також деяких рейсів Qantas.

