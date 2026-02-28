Відео
Головна Транспорт Аеропорти Дубая закрили після ударів по Ірану

Аеропорти Дубая закрили після ударів по Ірану

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 23:49
Міжнародний хаб Дубая закрито на невизначений термін
Один з найзавантаженіших у світі аеропортів зупинився через атаки Ірану. Фото: DWA, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Після того, як Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по території Ірану, а Тегеран відповів атаками, внаслідок яких пролунали вибухи в Об’єднаних Арабських Еміратах, міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC) зупинили роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення на офіційному сайті аеропорту

Читайте також:

Аеропорт закрито на невизначений термін

Пасажирам не радять прямувати до аеропорту. Замість цього їм пропонують дізнаватися статус рейсів у своїх авіакомпаній.

Міжнародний аеропорт Дубая DXB входить до переліку найактивніших авіаційних вузлів планети. У 2025 році тут обслужили понад 95 мільйонів пасажирів. Щодня термінал перетинають приблизно 250 000 осіб.

Що ще відомо про аеропорт Дубая

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) є головним транспортним вузлом Об'єднаних Арабських Еміратів. Він розташований в Аль-Гархуді, приблизно в 14 км від знаменитої вежі Бурдж-Халіфа.

Міжнародний аеропорт Дубая є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Аеропорт також є хабом для авіакомпанії Emirates Airlines і великого лоукост-перевізника flydubai.

DXB функціонує як жвавий авіаційний вузол з трьома великими терміналами.

Термінал 1 — це найстаріший і один з найбільших терміналів, який обслуговує широкий спектр міжнародних рейсів. Він має зал D з численними виходами на посадку.

Термінал 2 слугує хабом для Flydubai та обслуговує в основному внутрішні та чартерні рейси, а також деякі міжнародні маршрути. 

Термінал 3 виділений для польотів авіакомпанії Emirates Airlines, а також деяких рейсів Qantas. 

Також ми писали, що в центрі Європи, у австрійському місті Інсбрук, поміж гір розташований найнебезпечніший аеропорт Європи. Він знаходиться у Альпах, у вузькій долині, майже з усіх боків оточеною високими горами.

Кожні зліт та посадка в цьому аеропорту потребує додаткової підготовки пілотів і спеціального дозволу.  

Ще ми повідомляли про те, на яку авіакомпанію найчастіше скаржаться пасажири. Виявилось, що європейський лоукостер Wizz Air став найпроблемнішою авіакомпанією за кількістю скарг у перерахунку на одного пасажира.

За останніми даними Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), перевізник випередив інший лоукост, Ryanair.

авіарейси аеропорти обстріли пасажири Дубай (WTA)
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
