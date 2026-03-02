Війна в Ірані – один із судноплавних гігантів підвищив тарифи

Війна в Ірані вдарила по фрахту. Фото: CMA, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Одна з найбільших у Європі судноплавних груп CMA CGM додала до тарифів надбавку через надзвичайну ситуацію на Близькому Сході. Додатковий збір у деяких державах включають у ціну фрахту.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на CMA CGM.

Доплата за ризик

Французька судноплавна група CMA CGM, одна з найбільших у ЄС, з 2 березня 2026 року підвищує ставки на перевезення контейнерів у напрямку до Близького Сходу та назад.

Компанія впроваджує надбавку "за ризик" до чотирьох тисяч доларів за один контейнер, що збільшує витрати на головному регіональному торговому шляху.

Який розмір надбавки

В компанії пояснили це тим, що через нову війну в Ірані та на Аравійському півострові перевізник запроваджує превентивні оперативні заходи. Це потребує додаткових витрат на охорону екіпажів, суден і вантажів.

Розмір надбавки:

20-футовий контейнер — 2 тис. доларів;

40-футовий контейнер — 3 тис. доларів;

рефрижератор чи спецтехніка — 4 тис. доларів

Збір стягується з усіх вантажів, які йдуть або прибувають з Іраку, Бахрейну, Кувейту, Ємену, Катару, Оману, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії, Джибуті, Судану, Еритреї та з Єгипту через порт Айн-Сохна.

CMA CGM уточнює: надбавка діє для бронювань, оформлених 2 березня 2026 року або пізніше, а також для вантажів, що ще не відправлені, і для тих, які вже в дорозі до зазначених країн або з них.

У деяких державах додатковий збір уключають у ціну фрахту.

Що варто знати туристам про військовий конфлікт на Близькому сході

Тисячі мандрівників наразі застрягли в країнах Близького Сходу через військове загострення та удари Ірану. Повітряний простір закрито.

Так само на емоційних гойдалках зараз знаходяться туристи, які найближчим часом запланували відпустку в цьому регіоні. Адже досі невідомо, коли саме відкриють повітряний простір над країнами.

Варто пам'ятати, що, якщо ви на емоціях вирішите відмінити відпустку до того, як авіакомпанія чи туроператор офіційно скасували ваш рейс — це є добровільною відмовою. В такому випадку загрожують космічні штрафи, вартість яких може складати до 100% вартості туру.

Тому потрібно дочекатися повідомлення "рейс скасовано" — і тоді почнуть діяти альтернативи від операторів.

Більшість компаній пропонують пасажирам або безкоштовне перебронювання рейсів на інші дати, або ж безкоштовне анулювання з наданням кредиту (ваучера), яким можна скористатися для оплати майбутніх польотів.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая. В компанії запропонували пасажирам подати запит на повернення коштів за квиток чи перебронювати рейси на інші дати

Також ми писали, що через повіряні атаки Ірану в Об’єднаних Арабських Еміратах зупинили роботу міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC). Мандрівникам радять не їхати до аеропорту та слідкувати за актуальними статусами рейсів своїх авіакомпаній.