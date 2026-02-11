Таємні бункери з броньованими дверима — що приховує підземка Харкова

Ви точно про це не здогадувались — де у Харкові заховані таємні бункери
Харківський метрополітен нараховує 30 станцій із трьома підземними пересадковими вузлами в середмісті. Щодня його потягами добираються на роботу тисячі харків`ян та гостей міста, які не здогадуються про те, що в його підземеллях заховані величезні бункери.
Про це повідомляє Новини.LIVE, із посиланням на РБК-Україна.
Бункери та схованки харківського метрополітену
За словами харківських дигерів (люди, що вивчають підземелля, від бункерів до покинутих підвалів — Ред.) на станції метро "Університет"розташований урядовий бункер для керівництва міста, площею близько 300-500 кв. м. Потрапити до нього нібито можна через перехід з обласної адміністрації чи через метро.
Він був побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.
Окрім того, за словами дигерів, під будівлею управління метрополітену є секретне приміщення, площею у кілька тисяч квадратних метрів, яке займає одразу кілька поверхів.
У цьому величезному бункері облаштовані робочі кабінети, кімнати для відпочинку, їдальні та кабінети начальства.
Що ще варто знати українцям
У квітні 2024 року у Харкові названа на честь російського класика станція метро "Пушкінська" була перейменована на "Ярослава Мудрого".
Влітку того ж року депутати Харківської ОВА змінили назви ще 3 станцій червоної та синьої гілок:
- "Проспект Гагаріна" на "Левада";
- "Героїв праці" на "Салтівська";
- "Завод імені Малишева" на "Заводська".
Раніше ми розповідали, де в Харкові планують відкрити нові станції метро. Перші тендери мають розпочати вже у лютому. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень.
Також писали, що попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже цього року мають відкрити станцію "Мостицька".
Читайте Новини.LIVE!