Таємні бункери з броньованими дверима — що приховує підземка Харкова

Вхід до станції метро в Харкові. Фото: пресслужба метрополітену

Харківський метрополітен нараховує 30 станцій із трьома підземними пересадковими вузлами в середмісті. Щодня його потягами добираються на роботу тисячі харків`ян та гостей міста, які не здогадуються про те, що в його підземеллях заховані величезні бункери.

Про це повідомляє Новини.LIVE, із посиланням на РБК-Україна.

Бункери та схованки харківського метрополітену

За словами харківських дигерів (люди, що вивчають підземелля, від бункерів до покинутих підвалів — Ред.) на станції метро "Університет"розташований урядовий бункер для керівництва міста, площею близько 300-500 кв. м. Потрапити до нього нібито можна через перехід з обласної адміністрації чи через метро.

Він був побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.

Окрім того, за словами дигерів, під будівлею управління метрополітену є секретне приміщення, площею у кілька тисяч квадратних метрів, яке займає одразу кілька поверхів.

У цьому величезному бункері облаштовані робочі кабінети, кімнати для відпочинку, їдальні та кабінети начальства.

Що ще варто знати українцям

У квітні 2024 року у Харкові названа на честь російського класика станція метро "Пушкінська" була перейменована на "Ярослава Мудрого".

Влітку того ж року депутати Харківської ОВА змінили назви ще 3 станцій червоної та синьої гілок:

"Проспект Гагаріна" на "Левада";

"Героїв праці" на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" на "Заводська".

Раніше ми розповідали, де в Харкові планують відкрити нові станції метро. Перші тендери мають розпочати вже у лютому. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень.

Також писали, що попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже цього року мають відкрити станцію "Мостицька".