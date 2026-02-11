Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ви точно про це не здогадувались — де у Харкові заховані таємні бункери

Ви точно про це не здогадувались — де у Харкові заховані таємні бункери

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 07:32
Таємні бункери з броньованими дверима — що приховує підземка Харкова
Вхід до станції метро в Харкові. Фото: пресслужба метрополітену

Харківський метрополітен нараховує 30 станцій із трьома підземними пересадковими вузлами в середмісті. Щодня його потягами добираються на роботу тисячі харків`ян та гостей міста, які не здогадуються про те, що в його підземеллях заховані величезні бункери.

Про це повідомляє Новини.LIVE, із посиланням на РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Бункери та схованки харківського метрополітену

За словами харківських дигерів (люди, що вивчають підземелля, від бункерів до покинутих підвалів — Ред.) на станції метро "Університет"розташований урядовий бункер для керівництва міста, площею близько 300-500 кв. м. Потрапити до нього нібито можна через перехід з обласної адміністрації чи через метро.

Він був побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.

Окрім того, за словами дигерів, під будівлею управління метрополітену є секретне приміщення, площею у кілька тисяч квадратних метрів, яке займає одразу кілька поверхів.

У цьому величезному бункері облаштовані робочі кабінети, кімнати для відпочинку, їдальні та кабінети начальства.

Що ще варто знати українцям

У квітні 2024 року у Харкові названа на честь російського класика станція метро "Пушкінська" була перейменована на "Ярослава Мудрого".

Влітку того ж року депутати Харківської ОВА змінили назви ще 3 станцій червоної та синьої гілок:

  • "Проспект Гагаріна" на "Левада";
  • "Героїв праці" на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" на "Заводська".

Раніше ми розповідали, де в Харкові планують відкрити нові станції метро. Перші тендери мають розпочати вже у лютому. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень.

Також писали, що попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже цього року мають відкрити станцію "Мостицька".

Харків метро транспорт історія метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації