Поїздка в метро — які місця є найбільш зручними у салоні потяга

Ця зима видалася для українців непростою — сильні морози, обстріли, постійна темрява та холод. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Які місця краще обирати у вагоні метро

За словами машиніста, практично у всіх вагонах метро, незалежно від гілки, в салоні встановлені повітрозабірники. Завдяки ним, коли потяг рухається, повітря заходить у вагон.

Тим пасажирам, які не люблять, щоб на них дуло під час поїздки в метро — краще обирати торець вагона із боку, який рухається за напрямком потяга.

Протилежний торець вагона в цей час буде найповторюванішим та найпрохолоднішим місцем.

"Те саме стосується сидячих місць всередині салону. Якщо ми будемо сидіти на місцях напроти платформи за рухом потяга — це найменш продуваєма частина салону", — поділився машиніст.

Він додав, що в тому випадку, якщо пасажири будуть сидіти спиною до платформи за рухом потягу — вони потраплять у найпродуваємішу частину салону.

