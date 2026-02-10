Відео
Головна Транспорт Машиніст назвав найгірші місця в потягу метро — куди не варто сідати

Машиніст назвав найгірші місця в потягу метро — куди не варто сідати

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 07:32
Поїздка в метро — які місця є найбільш зручними у салоні потяга
Станція метро у Києві. Фото: КП "Київський метрополітен"

Ця зима видалася для українців непростою — сильні морози, обстріли, постійна темрява та холод. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на поради досвідченого машиніста dmitrij.roda в TikTok.

Читайте також:

Які місця краще обирати у вагоні метро

За словами машиніста, практично у всіх вагонах метро, незалежно від гілки, в салоні встановлені повітрозабірники. Завдяки ним, коли потяг рухається, повітря заходить у вагон.

Тим пасажирам, які не люблять, щоб на них дуло під час поїздки в метро — краще обирати торець вагона із боку, який рухається за напрямком потяга. 

Протилежний торець вагона в цей час буде найповторюванішим та найпрохолоднішим місцем.

"Те саме стосується сидячих місць всередині салону. Якщо ми будемо сидіти на місцях напроти платформи за рухом потяга — це найменш продуваєма частина салону", — поділився машиніст.

Він додав, що в тому випадку, якщо пасажири будуть сидіти спиною до платформи за рухом потягу — вони потраплять у найпродуваємішу частину салону.

@dmitrij.roda

Повітря в салоні вагона метро #foryou #fou #recommendations #DimitrijRoda #метро

♬ Elegant - Bonoy HR

Що ще варто знати українцям

За час війни в столиці змінились назви деяких станцій метро. Київська міська рада у травні 2023 року перейменувала 3 станції метро. 

Станція "Дружби народів" після перейменування отримала назву "Звіринецька". Станція "Площа Льва Толстого", яка раніше носила ім'я російського класика, стала площею "Українських Героїв".

Проєктна станція "Проспект Правди" будується як "Варшавська" на честь однойменного житлового масиву поблизу.

Раніше ми розповідали, чому Дніпровський метрополітен один із найменших у світі. Він нараховує всього 6 станції, а його протяжність складає 7,8 кілометра.

Також писали, що попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже цього року мають відкрити станцію "Мостицька".

Київ метро поради пассажиры вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
