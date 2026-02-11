Тайные бункеры с бронированными дверями — что скрывает подземка Харькова

Вход на станцию метро в Харькове. Фото: пресс-служба метрополитена

Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами в центре города. Ежедневно его поездами добираются на работу тысячи харьковчан и гостей города, которые не догадываются о том, что в его подземельях спрятаны огромные бункеры.

Бункеры и тайники харьковского метрополитена

По словам харьковских диггеров (люди, изучающие подземелья, от бункеров до заброшенных подвалов — Ред.) на станции метро "Университет" расположен правительственный бункер для руководства города, площадью около 300-500 кв. м. Попасть в него якобы можно через переход из областной администрации или через метро.

Он был построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.

Кроме того, по словам диггеров, под зданием управления метрополитена есть секретное помещение, площадью в несколько тысяч квадратных метров, которое занимает сразу несколько этажей.

В этом огромном бункере обустроены рабочие кабинеты, комнаты для отдыха, столовые и кабинеты начальства.

Что еще стоит знать украинцам

В апреле 2024 года в Харькове названная в честь русского классика станция метро "Пушкинская" была переименована в "Ярослава Мудрого".

Летом того же года депутаты Харьковской ОГА изменили названия еще 3 станций красной и синей веток:

"Проспект Гагарина" на "Левада";

"Героев труда" на "Салтовская";

"Завод имени Малышева" на "Заводская".

Ранее мы рассказывали, где в Харькове планируют открыть новые станции метро. Первые тендеры должны начать уже в феврале. Заключение контракта из-за сложности работ запланировано на июнь.

Также писали, что несмотря на войну, в столице продолжают строительство новых станций метро до жилого массива Виноградарь. В частности, уже в этом году должны открыть станцию "Мостицкая".