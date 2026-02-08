Відео
Головна Транспорт Метро на Виноградар — коли кияни зможуть поїхати до "Мостицької"

Метро на Виноградар — коли кияни зможуть поїхати до "Мостицької"

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 07:22
Метро на Виноградар у Києві — що вже зробили і що планують відкрити
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Автострада

Попри війну, в столиці продовжують будівництво нових станцій метро до житлового масиву Виноградар. Зокрема, вже в цьому році має відкритися станція "Мостицька".

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові станції метро в Києві

Станом на лютий 2026 року вже побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця", а також частину вентиляційних вузлів та прокладено мережі. Довжина першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км.

Окрім того, між станціями "Мостицька" та "Варшавська" за унікальною технологією зводять двоярусні монолітні тунелі. Зокрема, завершено роботи над третиною конструкцій.

"Метро на Виноградар покращить транспортне обслуговування мешканців Подільського району та міста загалом. Забезпечить швидке й зручне сполучення з центром та іншими районами столиці", — раніше казав мер столиці Віталій Клічко. 

Що відомо про нові станції 

Cтанція метро "Мостицька" — це проєктна назва майбутньої станції Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену, яка будується на Виноградарі, між "Сирцем" і "Варшавською". Її будують під перехрестям вулиць Віктора Некрасова, Белицької та Межової.

В цілому, будівництво метро на Виноградар передбачає відкриття двох основних станцій: крім "Мостицької" буде відкрита і станція "Варшавська", розташована поблизу ЖК "Варшавський квартал". Вона буде кінцевою станцією на цьому напрямку. Вихід зі станції буде здійснюватися лише через південний вестибюль та пішохідний перехід під проспектом Європейського Союзу.

Раніше ми писали, який вигляд мали перші станції Київського метрополітену під час їх відкриття. До вашої уваги пропонуються архівні фото. 

Також дізнайтеся про найстаріше метро у світі — де воно розташоване і чим відоме

 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
