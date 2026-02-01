Відео
Україна
Головна Транспорт Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Києві та Харкові

Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Києві та Харкові

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 07:32
Перейменовані станції метро в Україні — нові назви
Година пік в київському метро. Фото: AP

Метрополітен у великих містах є головною транспортною артерією міста, завдяки якому можна дістатись до роботи, навчання та інших місць призначень без кілометрових заторів. Станції метро також захищають українців під час масованих обстрілів Росії.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про те, які станції метро не впізнають ті, хто давно був в України.

Читайте також:

Перейменовані станції метро в Києві

У травні 2023 року Київська міська рада перейменувала 3 станції метро, які зникли назавжди:

  • "Дружби народів";
  • "Площа Льва Толстого";
  • майбутня станція "Проспект Правди". 

Станція "Дружби народів" перейменували на "Звіринецька". Станція була названа на честь історичної місцевості, де вона розташована — між Печерськом та Видубичами.

Станція "Площа Льва Толстого" отримала назву "Українських Героїв". Її присвячено всім героям, які впродовж багатьох віків виборювали нашу державність.

Майбутня станція метро, яка мала стати "Проспектом Правди", нині зводиться під новою проєктною назвою "Варшавська" — вона буде розташована поблизу Варшавського житлового масиву.

Перейменовані станції метро в Харкові

У Харкові також було змінено назви деяких станцій метро. Зокрема, в квітні 2024 року названа на честь російського класика "Пушкінська" стала "Ярослава Мудрого". Вона розташована поблизу Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Влітку того ж року депутати Харківської ОВА змінили назви ще 3 станцій червоної та синьої гілок:

  • "Проспект Гагаріна" на "Левада";
  • "Героїв праці" на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" на "Заводська".

Раніше ми розповідали про найзаплутаніші карти метро світу. Метрополітени деяких країн нараховують понад 400 станцій.

Також писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Київ Харків метро перейменування станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
