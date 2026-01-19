Метро в Харкові — де та коли побудують нові станції

Cтанція метро. Фото: https://t.me/kh_metro

Харківський метрополітен — транспортна артерія міста, яка не лише щодня доставляє пасажирів на роботу й по справах, а й захищає під час повітряних атак ворог. Цього року метро планують розширити та добудувати кілька станцій та депо.

Про це йдеться у відповідному проєкті Програми соціального і економічного розвитку Харківської області на 2026 рік.

Нові станції метро в Харкові

Згідно з документом, в бюджеті закладено 320 млн євро (кредит Європейського банку реконструкції та розвитку й Європейського інвестиційного банку) на продовження третьої лінії метрополітену.

В проєкті передбачено 4 окремі контракти на:

будівництво третьої лінії Харківського метрополітену;

будівництво електродепо "Олексіївське" на 100 вагонів для обслуговування третьої лінії метрополітену;

придбання рухомого складу метрополітену;

консультації із закупівель та підтримки реалізації проєктів та інженер з нагляду за роботами.

Тендер першого етапу має розпочатися вже 2 лютого цього року. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень.

Наразі харківський метрополітен нараховує 30 станцій, які розташовані на 3 гілках:

Холодногірсько-Заводській;

Салтівській;

Олексіївській.

Влада міста планує продовжити саме Олексіївську (зелену) лінію метрополітену станціями "Державінська" та "Одеська". Згодом планується добудувати ще й проміжну станцію "Каштанову". Продовження лінії будуватимуть від станції "Метробудівників".

