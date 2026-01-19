Відео
Головна Транспорт Де у Харкові з'являться нові станції метро — назви та локації

Де у Харкові з'являться нові станції метро — назви та локації

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 10:25
Метро в Харкові — де та коли побудують нові станції
Cтанція метро. Фото: https://t.me/kh_metro

Харківський метрополітен — транспортна артерія міста, яка не лише щодня доставляє пасажирів на роботу й по справах, а й захищає під час повітряних атак ворог. Цього року метро планують розширити та добудувати кілька станцій та депо.

Про це йдеться у відповідному проєкті Програми соціального і економічного розвитку Харківської області на 2026 рік.

Читайте також:

Нові станції метро в Харкові

Згідно з документом, в бюджеті закладено 320 млн євро (кредит Європейського банку реконструкції та розвитку й Європейського інвестиційного банку) на продовження третьої лінії метрополітену.

В проєкті передбачено 4 окремі контракти на:

  • будівництво третьої лінії Харківського метрополітену;
  • будівництво електродепо "Олексіївське" на 100 вагонів для обслуговування третьої лінії метрополітену;
  • придбання рухомого складу метрополітену;
  • консультації із закупівель та підтримки реалізації проєктів та інженер з нагляду за роботами.

Тендер першого етапу має розпочатися вже 2 лютого цього року. Укладення контракту через складність робіт заплановано на червень.

Наразі харківський метрополітен нараховує 30 станцій, які розташовані на 3 гілках:

  • Холодногірсько-Заводській;
  • Салтівській;
  • Олексіївській.

Влада міста планує продовжити саме Олексіївську (зелену) лінію метрополітену станціями "Державінська" та "Одеська". Згодом планується добудувати ще й проміжну станцію "Каштанову". Продовження лінії будуватимуть від станції "Метробудівників".

Раніше ми розповідали, які станції метро не впізнають ті, хто давно не був у столиці.

Також писали про те, чим унікальне метро в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
