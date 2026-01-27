Подорож потягом УЗ — хто має право класти речі під нижню полицю

В УЗ розповіли, хто має право залишати речі під нижньою полицею
Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це доступно та зручно. Нерідко пасажири перевозять із собою габаритні сумки та валізи й через багаж можуть виникати суперечки.
В УЗ пояснили, хто має право залишати свої речі у багажному відділенні під нижнім сидінням.
Багаж на нижній полиці в потязі УЗ
Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чи мають право пасажири, які придбали квитки на верхні полиці, розміщати свої валізи у багажному відсіку під нижніми полицями.
В компанії пояснили, що місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на нижнє місце.
"Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу", — йдеться в повідомленні.
Перевізник порекомендував пасажирам із нижніх полиць зберігати свою ручну поклажу на верхніх багажних полицях та нішах пасажирське купе.
В компанії додали, що користування простором під нижньою полицею можливе лише за згоди пасажира, який її займає.
