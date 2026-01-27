Подорож потягом УЗ — хто має право класти речі під нижню полицю

Пасажирка сидить на нижній полиці в потязі. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це доступно та зручно. Нерідко пасажири перевозять із собою габаритні сумки та валізи й через багаж можуть виникати суперечки.

В УЗ пояснили, хто має право залишати свої речі у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Багаж на нижній полиці в потязі УЗ

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чи мають право пасажири, які придбали квитки на верхні полиці, розміщати свої валізи у багажному відсіку під нижніми полицями.

В компанії пояснили, що місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на нижнє місце.

"Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу", — йдеться в повідомленні.

Перевізник порекомендував пасажирам із нижніх полиць зберігати свою ручну поклажу на верхніх багажних полицях та нішах пасажирське купе.

В компанії додали, що користування простором під нижньою полицею можливе лише за згоди пасажира, який її займає.

Хто має право користуватись багажним відсіком в потязі. Фото: скриншот

