Головна Транспорт В УЗ розповіли, хто має право залишати речі під нижньою полицею

В УЗ розповіли, хто має право залишати речі під нижньою полицею

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:26
Подорож потягом УЗ — хто має право класти речі під нижню полицю
Пасажирка сидить на нижній полиці в потязі. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це доступно та зручно. Нерідко пасажири перевозять із собою габаритні сумки та валізи й через багаж можуть виникати суперечки.

В УЗ пояснили, хто має право залишати свої речі у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Читайте також:

Багаж на нижній полиці в потязі УЗ

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чи мають право пасажири, які придбали квитки на верхні полиці, розміщати свої валізи у багажному відсіку під нижніми полицями.

В компанії пояснили, що місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на нижнє місце.

"Пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу", — йдеться в повідомленні.

Перевізник порекомендував пасажирам із нижніх полиць зберігати свою ручну поклажу на верхніх багажних полицях та нішах пасажирське купе.

В компанії додали, що користування простором під нижньою полицею можливе лише за згоди пасажира, який її займає.

None - фото 1
Хто має право користуватись багажним відсіком в потязі. Фото: скриншот

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший Food Train на Київщині. За півтора дня працівники роздали 9 107 порцій гарячої їжі.

Також писали, що Укрзалізниця запровадила приємний бонус для пасажирів, потяг яких затримується на кілька годин.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
