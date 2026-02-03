Агентство Fitch знизило рейтинг Укрзалізниці до дефолтних

Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня RD. Це означає обмежений дефолт.

До цього рейтинг компанії перебував на рівні C, що означало неминучість дефолту, йдеться у пресрелізі агентства.

Рішення щодо євробондів

Разом із цим агентство переглянуло і рейтинги єврооблігацій компанії. Єврооблігації Укрзалізниці з погашенням у 2026 та 2028 роках отримали рейтинг D — дефолт. Раніше вони також оцінювалися на рівні C.

Причина криється у прострочених виплатах за купонами. Йдеться про платежі, які мали відбутися 9 та 15 січня 2026 року і не були оплачені навіть після завершення пільгового періоду.

Як Fitch пояснив своє рішення

В агентстві нагадали, що якщо компанія не сплачує відсотки або основну суму боргу у встановлений строк, включно з пільговим періодом, це вважається дефолтом.

У таких випадках емітенту присвоюють рейтинг RD або D — залежно від ситуації.

Fitch у звіті писало, що коштів Укрзалізниці не вистачає на покриття операційних витрат.

Компанія залучала зовнішні гроші, проте використовувала їх лише на критичне капітальне будівництво, а не на погашення позик.

Що буде з боргами Укрзалізниці

Заборгованість Укрзалізниці перед власниками єврооблігацій перевищує мільярд доларів. 700 мільйонів із цієї суми потрібно повернути у липні 2026 року.

Ці папери випустили багато років тому для фінансування інфраструктури й підтримки ліквідності, зокрема до Євро-2012. Відтоді їх рефінансували не раз. а папери опинилися у різних фінустанов.

