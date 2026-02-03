Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Fitch знову знизило рейтинг Укрзалізниці — деталі

Fitch знову знизило рейтинг Укрзалізниці — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 13:25
Агентство Fitch знизило рейтинг Укрзалізниці до дефолтних
Вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня RD. Це означає обмежений дефолт.

До цього рейтинг компанії перебував на рівні C, що означало неминучість дефолту, йдеться у пресрелізі агентства.

Реклама
Читайте також:

Рішення щодо євробондів

Разом із цим агентство переглянуло і рейтинги єврооблігацій компанії. Єврооблігації Укрзалізниці з погашенням у 2026 та 2028 роках отримали рейтинг D — дефолт. Раніше вони також оцінювалися на рівні C.

Причина криється у прострочених виплатах за купонами. Йдеться про платежі, які мали відбутися 9 та 15 січня 2026 року і не були оплачені навіть після завершення пільгового періоду.

Як Fitch пояснив своє рішення

В агентстві нагадали, що якщо компанія не сплачує відсотки або основну суму боргу у встановлений строк, включно з пільговим періодом, це вважається дефолтом.

У таких випадках емітенту присвоюють рейтинг RD або D — залежно від ситуації.

Fitch у звіті писало, що коштів Укрзалізниці не вистачає на покриття операційних витрат. 

Компанія залучала зовнішні гроші, проте використовувала їх лише на критичне капітальне будівництво, а не на погашення позик. 

Що буде з боргами Укрзалізниці

Заборгованість Укрзалізниці перед власниками єврооблігацій перевищує мільярд доларів. 700 мільйонів із цієї суми потрібно повернути у липні 2026 року. 

Ці папери випустили багато років тому для фінансування інфраструктури й підтримки ліквідності, зокрема до Євро-2012. Відтоді їх рефінансували не раз. а папери опинилися у різних фінустанов.

Раніше ми повідомляли, що у Львові взялися за будівництво міської електрички, яка в рази спростить сполучення містян з європейськими країнами.

Також ми розповідали про подорожі з твариною в УЗ та що треба знати перед купівлею квитка. 

Укрзалізниця рейтинг Fitch Ratings борги дефолт
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації