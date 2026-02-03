Агентство Fitch знизило рейтинг Укрзалізниці до дефолтних

Fitch знову знизило рейтинг Укрзалізниці — деталі
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня RD. Це означає обмежений дефолт.
До цього рейтинг компанії перебував на рівні C, що означало неминучість дефолту, йдеться у пресрелізі агентства.
Рішення щодо євробондів
Разом із цим агентство переглянуло і рейтинги єврооблігацій компанії. Єврооблігації Укрзалізниці з погашенням у 2026 та 2028 роках отримали рейтинг D — дефолт. Раніше вони також оцінювалися на рівні C.
Причина криється у прострочених виплатах за купонами. Йдеться про платежі, які мали відбутися 9 та 15 січня 2026 року і не були оплачені навіть після завершення пільгового періоду.
Як Fitch пояснив своє рішення
В агентстві нагадали, що якщо компанія не сплачує відсотки або основну суму боргу у встановлений строк, включно з пільговим періодом, це вважається дефолтом.
У таких випадках емітенту присвоюють рейтинг RD або D — залежно від ситуації.
Fitch у звіті писало, що коштів Укрзалізниці не вистачає на покриття операційних витрат.
Компанія залучала зовнішні гроші, проте використовувала їх лише на критичне капітальне будівництво, а не на погашення позик.
Що буде з боргами Укрзалізниці
Заборгованість Укрзалізниці перед власниками єврооблігацій перевищує мільярд доларів. 700 мільйонів із цієї суми потрібно повернути у липні 2026 року.
Ці папери випустили багато років тому для фінансування інфраструктури й підтримки ліквідності, зокрема до Євро-2012. Відтоді їх рефінансували не раз. а папери опинилися у різних фінустанов.
