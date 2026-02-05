Які документи необхідні для виїзду за кордон з УЗ у 2026 році

Перетин кордону поїздом УЗ — які документи перевіряють у пасажирів
У 2026 році правила виїзду за кордон з України залізницею мають декілька важливих нюансів. Частину документів перевіряють ще в поїзді, інші — вже безпосередньо на кордоні.
Що перевіряють у поїзді УЗ
Перелік залежить від країни, віку пасажира, мети поїздки та навіть формату подорожі. Під час міжнародних рейсів провідники та прикордонники в поїздах Укрзалізниці перевіряють базові документи для виїзду за кордон. Насамперед це закордонний паспорт — дійсний щонайменше 90 днів після дати повернення.
У окремих випадках можуть попросити показати візу або документи, що підтверджують підстави для виїзду, особливо якщо мова йде про довготривале перебування.
Які документи потрібні
Вам потрібно мати з собою на кордоні й надати за вимогою такі документи:
- Закордонний паспорт — на кожного члена сім’ї, дійсні щонайменше 6 місяців (для деяких країн 3 місяці) після запланованої дати виїзду з території держав-членів ЄС;
- ID-картка — підходить лише для подорожей до певних країн, з якими укладено міждержавні угоди (наприклад, Турецька Республіка, Грузія), у разі сухопутного перетину;
- Для чоловіків призовного віку, з 18 до 60 років, під час дії режиму воєнного стану потрібно надати військовий обліковий документ і довідки, які підтверджують їхнє право на перетин кордону;
- Медичне страхування на всіх членів родини — обов’язкове для більшості країн. Страховка має покривати COVID-19 та інші можливі ризики, з покриттям на суму мінімально 30 000 євро;
- Підтвердження мети поїздки (за потреби) — квитки на літак, поїзд чи автобус, роздруковані броні готелів чи запрошення;
- Іноземні прикордонники також можуть запитати фінансове забезпечення — виписка з банку про наявність фінансів для подорожі.
Нова система контролю в ЄС
З жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Євросоюзу почала працювати нова цифрова система в’їзду та виїзду EES. Вона фіксує перетин кордону в електронному вигляді без штампів у паспорті.
Під час першого в’їзду система збирає біометричні дані — зображення обличчя та відбитки пальців.
Важливо, що реєстрацію в системі не проходять особи з тимчасовим захистом у ЄС, власники посвідок на проживання та довгострокових віз.
