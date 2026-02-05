Які документи необхідні для виїзду за кордон з УЗ у 2026 році

Закордонний паспорт у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році правила виїзду за кордон з України залізницею мають декілька важливих нюансів. Частину документів перевіряють ще в поїзді, інші — вже безпосередньо на кордоні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які документи необхідно мати із собою, плануючи подорож за кордон потягом.

Реклама

Читайте також:

Що перевіряють у поїзді УЗ

Перелік залежить від країни, віку пасажира, мети поїздки та навіть формату подорожі. Під час міжнародних рейсів провідники та прикордонники в поїздах Укрзалізниці перевіряють базові документи для виїзду за кордон. Насамперед це закордонний паспорт — дійсний щонайменше 90 днів після дати повернення.

У окремих випадках можуть попросити показати візу або документи, що підтверджують підстави для виїзду, особливо якщо мова йде про довготривале перебування.

Які документи потрібні

Вам потрібно мати з собою на кордоні й надати за вимогою такі документи:

Закордонний паспорт — на кожного члена сім’ї, дійсні щонайменше 6 місяців (для деяких країн 3 місяці) після запланованої дати виїзду з території держав-членів ЄС;

ID-картка — підходить лише для подорожей до певних країн, з якими укладено міждержавні угоди (наприклад, Турецька Республіка, Грузія), у разі сухопутного перетину;

Для чоловіків призовного віку, з 18 до 60 років, під час дії режиму воєнного стану потрібно надати військовий обліковий документ і довідки, які підтверджують їхнє право на перетин кордону;

Медичне страхування на всіх членів родини — обов’язкове для більшості країн. Страховка має покривати COVID-19 та інші можливі ризики, з покриттям на суму мінімально 30 000 євро;

Підтвердження мети поїздки (за потреби) — квитки на літак, поїзд чи автобус, роздруковані броні готелів чи запрошення;

Іноземні прикордонники також можуть запитати фінансове забезпечення — виписка з банку про наявність фінансів для подорожі.

Нова система контролю в ЄС

З жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Євросоюзу почала працювати нова цифрова система в’їзду та виїзду EES. Вона фіксує перетин кордону в електронному вигляді без штампів у паспорті.

Під час першого в’їзду система збирає біометричні дані — зображення обличчя та відбитки пальців.

Важливо, що реєстрацію в системі не проходять особи з тимчасовим захистом у ЄС, власники посвідок на проживання та довгострокових віз.

Також, щоб уникнути проблем на кордоні, варто заздалегідь ознайомитися з актуальними правилами в'їзду до Польщі у 2026 році.

Крім того, дізнайтеся, які мінімальні суми грошового забезпечення вимагають на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.