Як купити квиток Львів—Варшава — відповідь Укрзалізниці

Вагон УЗ. Фото: Укрзалізниця

Представник Укрзалізниці розказав, як шукати та купляти квитки на міжнародні рейси у застосунку УЗ, коли їх нібито немає. Річ у тому, що не всі пасажири знають, що міжнародні рейси можуть бути з пересадкою.

В компанії пояснили, як правильно шукати сполучення, на прикладі популярного напрямку Львів — Варшава. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Як шукати квитки на міжнародні рейси

Одна з користувачок звернулася до Укрзалізниці з питанням, коли відкриють продаж на міжнародний рейс Львів — Варшава на 28 лютого.

У відповідь перевізник пояснив, що продаж вже відкритий, але рейс традиційно є пересадковим. Саме через це частина пасажирів не бачить доступні варіанти, якщо шукає лише прямі рейси.

Тому у компанії радять у застосунку шукати маршрут за запитом "Львів — Варшава-Всходня" та обов’язково додавати опцію "з пересадкою".

Як купити квитки на міжнародні рейси. Фото: скріншот Threads

Чому виникає плутанина з квитками

Міжнародні сполучення часто комбінуються з пересадкою — наприклад, через прикордонні станції або інші вузлові міста. Якщо не активувати відповідний фільтр у застосунку, система просто не покаже доступні варіанти.

Тому перед пошуком квитків варто перевіряти параметри маршруту та уважно дивитися на позначки щодо пересадок. Саме це дозволяє знайти рейси, які на перший погляд здаються недоступними.

Що ще варто знати українцям

Раніше в Укрзалізниці прокоментували звичку деяких пасажирів палити у потязі попри заборону та можливі штрафи. В компанії роз'яснили, чому паління в потязі може бути небезпечним для життя.

У соцмережі Threads користувач звернувся до курців із "порадою". Він запропонував — якщо вже палити в поїзді, то робити це на перехідних майданчиках між вагонами.

В УЗ відповіли, що така ідея небезпечна, особливо взимку. Річ у тому, що під перехідними майданчиками в цей період подається напруга 3000 вольт для опалення пасажирських вагонів від електровоза. Тобто така порада може становити пряму небезеку життю.

Нагадаємо, Укрзалізниця нарешті розставила всі крапки над "і" у дискусії щодо нібито одного з обов'язків пасажирів. В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.

Також дізнайтесь, як Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через низькі ціни на квитки.