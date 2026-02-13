Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Чому не вдається купити квитки зі Львова до Варшави — пояснення УЗ

Чому не вдається купити квитки зі Львова до Варшави — пояснення УЗ

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:27
Як купити квиток Львів—Варшава — відповідь Укрзалізниці
Вагон УЗ. Фото: Укрзалізниця

Представник Укрзалізниці розказав, як шукати та купляти квитки на міжнародні рейси у застосунку УЗ, коли їх нібито немає. Річ у тому, що не всі пасажири знають, що міжнародні рейси можуть бути з пересадкою.

В компанії пояснили, як правильно шукати сполучення, на прикладі популярного напрямку Львів — Варшава. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Реклама
Читайте також:

Як шукати квитки на міжнародні рейси

Одна з користувачок звернулася до Укрзалізниці з питанням, коли відкриють продаж на міжнародний рейс Львів — Варшава на 28 лютого.

У відповідь перевізник пояснив, що продаж вже відкритий, але рейс традиційно є пересадковим. Саме через це частина пасажирів не бачить доступні варіанти, якщо шукає лише прямі рейси.

Тому у компанії радять у застосунку шукати маршрут за запитом "Львів — Варшава-Всходня" та обов’язково додавати опцію "з пересадкою".

Чому не вдається купити квитки до Варшави - пояснення УЗ - фото 1
Як купити квитки на міжнародні рейси. Фото: скріншот Threads

Чому виникає плутанина з квитками

Міжнародні сполучення часто комбінуються з пересадкою — наприклад, через прикордонні станції або інші вузлові міста. Якщо не активувати відповідний фільтр у застосунку, система просто не покаже доступні варіанти.

Тому перед пошуком квитків варто перевіряти параметри маршруту та уважно дивитися на позначки щодо пересадок. Саме це дозволяє знайти рейси, які на перший погляд здаються недоступними.

Що ще варто знати українцям

Раніше в Укрзалізниці прокоментували звичку деяких пасажирів палити у потязі попри заборону та можливі штрафи. В компанії роз'яснили, чому паління в потязі може бути небезпечним для життя.  

У соцмережі Threads користувач звернувся до курців із "порадою". Він запропонував — якщо вже палити в поїзді, то робити це на перехідних майданчиках між вагонами.

В УЗ відповіли, що така ідея небезпечна, особливо взимку. Річ у тому, що під перехідними майданчиками в цей період подається напруга 3000 вольт для опалення пасажирських вагонів від електровоза. Тобто така порада може становити пряму небезеку життю. 

Нагадаємо, Укрзалізниця нарешті розставила всі крапки над "і" у дискусії щодо нібито одного з обов'язків пасажирів. В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.

Також дізнайтесь, як Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через низькі ціни на квитки.

Укрзалізниця застосунок Варшава квитки Threads
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації