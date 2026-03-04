Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт УЗ попередила про зміни та відновлення руху поїздів — напрямки

УЗ попередила про зміни та відновлення руху поїздів — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 08:51
УЗ оновила графік поїздів – як курсуватимуть
Розклад маршрутів У3. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. У зв'язку з безпековою ситуацією, УЗ працює у посиленому режимі.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ

Реклама
Читайте також:

Рух поїздів на півдні 

Наразі моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном організований з урахуванням безпекової ситуації.

В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Рух поїздами до/з Запоріжжя здійснюється за розкладом. 

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечено автобусними трансферами.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Рух поїздів на Харківщині та Донеччині

Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Що ще варто знати про подорожі з УЗ

В УЗ також розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Також ми писали,  що далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує "вокзальний помічник" Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Ще ми розповідали, як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ. Є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

У формі треба зазначити ваші особисті дані, інформацію про загублену річ, її фото, а також детальніше описати, де саме ви її втратили — на якому конкретно вокзалі чи вагоні потягу.

Укрзалізниця Запоріжжя поїзди автобуси пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації