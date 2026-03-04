Укрзализныця обновила график поездов — как будут курсировать

Расписание маршрутов У3. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обнародовал актуальный статус движения поездов 2 марта. В связи с ситуацией с безопасностью в нескольких регионах УЗ работает в усиленном режиме.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Движение поездов на юге

Сейчас мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме — движение поездов между Николаевом и Херсоном организовано с учетом ситуации с безопасностью.

В УЗ просят пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Движение поездами в/из Запорожья осуществляется по расписанию.

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока обеспечено автобусными трансферами.

Ситуация в Сумской области

Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской области продолжают курсировать.

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Движение поездов на Харьковщине и Донетчине

Участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами.

Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию.

Что еще стоит знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход.

Также мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает "вокзальный помощник" Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Еще мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 503 11.

В форме надо указать ваши личные данные, информацию о потерянной вещи, ее фото, а также подробнее описать, где именно она была потеряна — на каком конкретно вокзале или вагоне поезда.