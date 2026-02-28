Вокзальний помічник УЗ — скільки коштує послуга та як замовити

Вокзальний помічник допомагає пасажирам з валізами. Фото: vechirniy.kyiv.ua, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує вокзальний помічник Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЗ.

Як замовити вокзального помічника

В компанії повідомили, що помічник допоможе вам зійти з потяга та перенести важкий багаж.

Для початку вам буде необхідно авторизуватися на сайті УЗ за своїм номером, далі треба буде виконати 3 кроки:

виберіть "Профіль" — "Мої квитки";

натисніть на позначку "меню" та виберіть "Замовити помічника";

вкажіть, яка саме допомога вам потрібна.

Як замовити вокзального помічника на сайті УЗ. Фото: скриншот

Послуги вокзального помічника платні — за кожний багаж вагою понад 40 кг доведеться віддати 55 гривень.

Особам з інвалідністю та маломобільним пасажирам така послуга є безкоштовною. Працівники вокзалу допомагають їм у посадці та висадці з вагону, а також у пересуванні вокзалом.

Що ще варто знати українцям

В УЗ розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Раніше ми розповідали, чи не планують в Укразлізниці найближчим часом зробити позначки хто їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи тварина. Така можливість в рази б спрощувало вибір місця в купе і точно зменшувало тривожність під час очікування своїх попутчиків.

Також ми писали, що Укрзалізниця вимушено через атаки росіян обмежила рух потягів. Зокрема, через небезпеку перевізник тимчасово обмежив курсування поїздів до/зі станції Дніпро-Головний до Запоріжжя, а також продублював частину рейсів на цьому напрямку автобусами.

