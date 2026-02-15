УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 15 лютого

УЗ попередила про зміни руху поїздів — напрямки
Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 15 лютого у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.
Замість потягів на частині маршрутів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.
Ситуація на Сумщині
Попри обстріли, поїзди в Сумській областях продовжують курсувати, але обмежено.
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Далі на північ — приміський поїзд або автобуси.
Харківщина та Запоріжжя — рух відновлюється
Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ на надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.
Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.
У Запорізький області триває посилений безпековий контроль та вперше за тиждень частині рейсів вдається проходити до/з Запоріжжя. Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.
Укрзалізниця попереджає пасажирів
УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.
Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.
Крім того, у застосунку Укрзалізниці в розділі "Часті питання" є пам’ятка з алгоритмом дій під час загрози ворожої атаки — її необхідно тримати під рукою.
Що ще варто знати українцям
В УЗ пояснили, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.
Перевізник пояснив, що провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В компанії пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.
В УЗ попросили пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну, або ж акуратно скласти її поруч.
Раніше ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці. За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі.
Також ми повідомлял и, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх. Виявляється, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.
Читайте Новини.LIVE!