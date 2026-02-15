УЗ обновила график поездов — как будут курсировать 15 февраля

Вагон УЗ. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 15 февраля в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены изменения.

Вместо поездов на части маршрутов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Ситуация на Сумщине

Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской областях продолжают курсировать, но ограниченно.

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Далее на север — пригородный поезд или автобусы.

Харьковщина и Запорожье — движение восстанавливается

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

В Запорожский области продолжается усиленный контроль безопасности и впервые за неделю части рейсов удается проходить в/из Запорожья. Пассажиров просят действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзалов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Кроме того, в приложении Укрзализныци в разделе "Частые вопросы" есть памятка с алгоритмом действий при угрозе вражеской атаки — ее необходимо держать под рукой.

