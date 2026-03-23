United Airlines презентував розкішні Boeing 787 з приватними каютами (фото)

Вигляд люксового салону Boeing 787-9. Фото: United Airlines

United Airlines презентує каюти бізнес-класу Polaris наступного покоління на нових літаках Boeing. Американський перевізник запустить оновлені салони у 2026 році на далекомагістральних маршрутах із Сан-Франциско до Лондона та Сінгапуру. Нові каюти матимуть розсувні двері для більшої конфіденційності, однак пасажири не зможуть їх використовувати одразу.

Затримка сертифікації з боку регулюючих органів відкладає запуск однієї з ключових функцій салону, пише Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Читайте також:

Преміальний салон Boeing

Нові каюти Polaris від United Airlines дебютуватимуть на Boeing 787-9 Dreamliner з високоякісним компонуванням під назвою "United Elevated", щоб максимально "прокачати" преміум-клас.

У літаках буде до 64 місць бізнес-класу, плюс окремі каюти Polaris Studio — там більше простору і дрібних бонусів. Схема розсадження пасажирів стандартна для топового сегмента: 1-2-1, щоб кожен мав прямий вихід у прохід.

Проблеми з приватністю

Нові люкси Polaris отримали двері, які зараз активно ставлять і конкуренти — для приватності пасажирів. Але пасажири їх не закриють: після запуску вони будуть просто заблоковані у відкритому положенні.

Причина в сертифікації, бо регулятори ще перевіряють, як ці двері впливатимуть на евакуацію в екстрених ситуаціях. Поки немає дозволу — користуватись ними не можна, навіть якщо вони вже встановлені.

Після сертифікації двері салону працюватимуть у звичайному режимі під час крейсерського польоту. Але з міркувань безпеки їх залишатимуть відчиненими під час рулювання, зльоту та посадки.

United Airlines робить ставку на розкішні лайнери

United очікує отримати десятки переобладнаних літаків 787-9 до кінця поточного десятиліття. Завдяки значно збільшеній кількості преміальних місць, ці літаки стануть одними з найрозкішніших у флоті United.

Нові каюти Polaris пропонують низку покращень, зокрема більші екрани для розваг, бездротову зарядку та оновлені матеріали. У першому ряду кожної кабіни будуть розташовані каюти Polaris Studio, що пропонують ще більше простору та преміум-зручностей.

