Транспорт United Airlines презентував розкішні Boeing 787 з приватними каютами (фото)

United Airlines презентував розкішні Boeing 787 з приватними каютами (фото)

Дата публікації: 23 березня 2026 17:47
Вигляд люксового салону Boeing 787-9. Фото: United Airlines

United Airlines презентує каюти бізнес-класу Polaris наступного покоління на нових літаках Boeing. Американський перевізник запустить оновлені салони у 2026 році на далекомагістральних маршрутах із Сан-Франциско до Лондона та Сінгапуру. Нові каюти матимуть розсувні двері для більшої конфіденційності, однак пасажири не зможуть їх використовувати одразу.

Затримка сертифікації з боку регулюючих органів відкладає запуск однієї з ключових функцій салону, пише Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Преміальний салон Boeing

Нові каюти Polaris від United Airlines дебютуватимуть на Boeing 787-9 Dreamliner з високоякісним компонуванням під назвою "United Elevated", щоб максимально "прокачати" преміум-клас.

У літаках буде до 64 місць бізнес-класу, плюс окремі каюти Polaris Studio — там більше простору і дрібних бонусів. Схема розсадження пасажирів стандартна для топового сегмента: 1-2-1, щоб кожен мав прямий вихід у прохід.

Вигляд люксового салону. Фото: United Airlines

Проблеми з приватністю

Нові люкси Polaris отримали двері, які зараз активно ставлять і конкуренти — для приватності пасажирів. Але пасажири їх не закриють: після запуску вони будуть просто заблоковані у відкритому положенні. 

Причина в сертифікації, бо регулятори ще перевіряють, як ці двері впливатимуть на евакуацію в екстрених ситуаціях. Поки немає дозволу — користуватись ними не можна, навіть якщо вони вже встановлені.

Після сертифікації двері салону працюватимуть у звичайному режимі під час крейсерського польоту. Але з міркувань безпеки їх залишатимуть відчиненими під час рулювання, зльоту та посадки.

Вигляд люксового салону. Фото: United Airlines

United Airlines робить ставку на розкішні лайнери

United очікує отримати десятки переобладнаних літаків 787-9 до кінця поточного десятиліття. Завдяки значно збільшеній кількості преміальних місць, ці літаки стануть одними з найрозкішніших у флоті United.

Нові каюти Polaris пропонують низку покращень, зокрема більші екрани для розваг, бездротову зарядку та оновлені матеріали. У першому ряду кожної кабіни будуть розташовані каюти Polaris Studio, що пропонують ще більше простору та преміум-зручностей. 

Раніше ми повідомляли, на які літаки масово пересідають багатії. Якщо протягом тривалого періоду власників приватних літаків цікавили лише швидкість та дальність польоту, то зараз ситуація змінилася. Мільярдери вкладають кошти в гібридні електролітаки, нові акумулятори, двигуни, що працюють на водневому паливі, а також в екологічні аспекти авіації.

Також ми повідомляли, що дешевих авіаквитків більше не буде

Європейські авіакомпанії повідомили, що вартість авіаквитків зросте через різке підвищення цін на пальне. Цьому сприяли бойові дії в Ірані та порушення постачання нафти через акваторію Перської затоки. У зв’язку з цим упродовж найближчого періоду пасажири сплачуватимуть вищу ціну, хоча наразі тарифи ще тримаються на колишньому рівні.

Ще ми детально розповідали про українську гордість, яку зруйнували росіяни — літак Антонов Ан-225 "Мрія". Унікальний літак був здатен вмістити у своєму вантажному відсіку баскетбольне поле довжиною 28 метрів. "Мрія" також могла перевозити до 250 тонн вантажу.

авіарейси авіасполучення літаки
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
