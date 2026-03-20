Лоукостери попередили, що дешевих авіаквитків більше не буде

Дата публікації: 20 березня 2026 10:32
Літак Ryanair на злітній смузі. Фото: Новини.LIVE

Європейські авіакомпанії попередили, що авіаквитки подорожчають через різкий ріст цін на паливо. Причиною цього стала війна в Ірані та проблеми з перевезенням нафти через Перську затоку. Тому найближчим часом пасажирам доведеться платити більше, навіть якщо зараз ціни ще виглядають стабільними.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Витрати перекладуть на пасажирів

Провідні європейські авіакомпанії попередили, що їм доведеться перекласти зростання витрат на паливо на своїх пасажирів у зв’язку з ескалацією конфлікту в Ірані та блокуванням нафтових танкерів у Перській затоці. 

І хоча, певний запас міцності у авіакоманій ще є, але ненадовго. Частина перевізників заздалегідь страхувала ризики через так звані хедж-позиції, і це трохи стримує удар.

Ryanair та Lufthansa попереджають 

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що у разі, якщо витрати продовжать рости, їх перекладуть у ціну квитка.

Схожа позиція і в інших авіаперевізників: в компанії Deutsche Lufthansa також говорять, що маневру майже немає. Наразі компанія заробляє приблизно 10 євро з одного пасажира, і цього критично мало, щоб перекрити нові витрати на паливо.

Пасажири реагують наперед

Цікаво, що самі мандрівники теж не чекають. Люди почали активніше купувати квитки за поточними цінами, поки вони не виросли ще більше.

Особливо це помітно у США, де там авіакомпанії фіксують дуже сильний попит, зокрема серед пасажирів преміум-класу, які бронюють поїздки заздалегідь. 

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що через війну в Ірані туристи масово уникають польотів над Близьким Сходом і шукають інші варіанти подорожей. Можна константувати, що ситуація з безпекою в регіоні фактично зламала звичні авіамаршрути.

Авіакомпанії змушені підлаштовуватись до ситуації, тому додають більше прямих рейсів до Азії та Африки. 

Також ми розповідали, що відомі авіакомпанії втрачають близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також від зупинки роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. 

Ще ми повідомляли, чому не варто змінювати валюту під час бронювання квитків Ryanair. Виявилося, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.

авіарейси авіаквитки Wizz Air авіація Ryanair
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

