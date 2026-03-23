United Airlines презентовал роскошные Boeing 787 с частными каютами (фото)

Вид люксового салона Boeing 787-9. Фото: United Airlines

United Airlines представляет каюты бизнес-класса Polaris следующего поколения на новых самолетах Boeing. Американский перевозчик запустит обновленные салоны в 2026 году на дальнемагистральных маршрутах из Сан-Франциско в Лондон и Сингапур. Новые каюты будут иметь раздвижные двери для большей конфиденциальности, однако пассажиры не смогут их использовать сразу.

Задержка сертификации со стороны регулирующих органов откладывает запуск одной из ключевых функций салона, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Премиальный салон Boeing

Новые каюты Polaris от United Airlines будут дебютировать на Boeing 787-9 Dreamliner с высококачественной компоновкой под названием "United Elevated", чтобы максимально "прокачать" премиум-класс.

В самолетах будет до 64 мест бизнес-класса, плюс отдельные каюты Polaris Studio — там больше пространства и мелких бонусов. Схема рассадки пассажиров стандартная для топового сегмента: 1-2-1, чтобы каждый имел прямой выход в проход.

Проблемы с приватностью

Новые люксы Polaris получили двери, которые сейчас активно ставят и конкуренты — для приватности пассажиров. Но пассажиры их не закроют: после запуска они будут просто заблокированы в открытом положении.

Причина в сертификации, потому что регуляторы еще проверяют, как эти двери будут влиять на эвакуацию в экстренных ситуациях. Пока нет разрешения — пользоваться ими нельзя, даже если они уже установлены.

После сертификации двери салона будут работать в обычном режиме во время крейсерского полета. Но из соображений безопасности их будут оставлять открытыми во время руления, взлета и посадки.

United Airlines делает ставку на роскошные лайнеры

United ожидает получить десятки переоборудованных самолетов 787-9 до конца текущего десятилетия. Благодаря значительно увеличенному количеству премиальных мест, эти самолеты станут одними из самых роскошных во флоте United.

Новые каюты Polaris предлагают ряд улучшений, в частности большие экраны для развлечений, беспроводную зарядку и обновленные материалы. В первом ряду каждой кабины будут расположены каюты Polaris Studio, предлагающие еще больше пространства и премиум-удобств.

