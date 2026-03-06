Літаки з електричними та гібридними двигунами — переваги та недоліки

Власники приватної авіації обирають більш екологічні двигуни. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились. Нині багатії активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Impact Wealth.

Реклама

Читайте також:

Чому електричні та гібридні двигуни набирають популярність у приватній авіації

Однією з головних причин переходу стала нестабільність цін на паливо. Навіть для мільярдерів економічна ефективність має значення, коли флот розширюється або літаки часто здійснюють рейси.

Завдяки гібридним електричним двигунам можна суттєво знизити витрати палива, особливо на коротких і середніх дистанціях.

Окрім того, на власників приватних літаків посилюється регуляторний тиск. Обмеження шуму в аеропортах та оподаткування викидів вуглецю безпосередньо впливають на вартість експлуатації приватних літаків.

Чим відрізняються електричні та гібридні приватні літаки

Повністю електричні приватні літаки працюють виключно на батарейних двигунах. Вони надзвичайно тихі, не забруднюють повітря та мають спрощені механічні системи.

Однак батареї обмежують дальність польоту та вантажопідйомність, що робить такі літаки більш придатними для коротких подорожей або регіональних перевезень.

Гібридні електричні приватні літаки поєднують електричні двигуни з традиційними турбореактивними або турбогвинтовими двигунами.

Така конфігурація дозволяє літакам використовувати електроенергію під час рулювання, набору висоти або оптимізації польоту, а для збільшення дальності польоту — двигуни, що працюють на паливі.

Для відомих особистостей приватні польоти нового покоління є не тільки ознакою ефективності, але й інноваційності.

Більше того, перші користувачі часто отримують преференційний доступ до літаків обмеженого виробництва та впливають на рішення щодо їх дизайну.

У майбутньому, в міру вдосконалення акумуляторів, розвитку водневих технологій та електрифікації приватна авіація буде поступово змінювати свій вигляд.

Раніше ми детальніше розповідали про українську гордість, яку зруйнували росіяни — літак Антонов Ан-225 "Мрія". Літак був здатен вмістити у своєму вантажному відсіку баскетбольне поле довжиною 28 метрів. "Мрія" також могла перевозити до 250 тонн вантажу, що еквівалентно середній вазі 52 дорослих слонів.

Також писали, що у Китаї випробували "літаючий електромобіль" V5000 Matrix. Він розрахований приблизно на десять людей або вантаж. В електромобілі встановлена окрема система для вертикального підйому і окрема — для руху вперед, завдяки яому він може висіти в повітрі, а потім летіти як звичайний літак.

Задум розробників полягав у створенні повітряного транспорту, який поєднає екологічність електромобіля і здатність до вертикального зльоту.