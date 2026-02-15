Літак Антонов Ан-225 "Мрія" — які вантажі перевозило судно та які рекорди має

Літак Антонов Ан-225 "Мрія". Фото: NieznanaUkraina

Антонов Ан-225 "Мрія" — найбільший і найважчий транспортний літак у світі. Цей, вироблений Радянським Союзом гігант, важить 285 тонн та має шість двигунів, 32-колісну шасі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Чим був унікальний літак "Мрія"

Антонов Ан-225 був спроєктований у 1980-х роках і здійснив свій перший політ 21 грудня 1988 року.

Спочатку він був призначений для транспортування космічного човна "Буран" для радянської космічної програми, а також для перевезення надзвичайно важких вантажів вагою до 200 тонн.

Рекорди літака "Мрія"

За даними експертів з оренди літаків компанії Chapman Freeborn, "Мрія" здатна перевозити до 250 тонн вантажу, що еквівалентно середній вазі 52 дорослих слонів.

АН-225 встановив понад 200 світових рекордів, включаючи перевезення найважчого вантажу в світі та найдовшого вантажу в світі.

Довжина вантажного відсіку "Мрії" складає 43 метри, ширина 6,4 метра і висота 4,4 метра.

Для порівняння: типове баскетбольне поле має довжину 28 метрів, а це означає, що вантажний відсік "Мрії" може легко вмістити таке поле, і навіть ще залишиться трохи місця.

Презентація літака Ан-225 "Мрія" на "Київському авіаційному виробничому обʼєднанні" (зараз Держпідприємство "Антонов"). ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Просторий салон "Мрії" дозволяв перевозити локомотиви, цілі секції інших літаків і навіть гігантські лопаті вітрогенераторів.

Що сталось з "Мрією"

Проте у лютому 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього красеня-гіганта було зруйновано. Літак потрапив під перехресний вогонь під час битви за аеропорт "Антонов" поблизу Києва.

Вважається, що відновлення літака Антонов АН-225 "Мрія" коштуватиме близько 3 мільярдів доларів.

