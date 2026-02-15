Відео
Головна Транспорт Українська гордість — чим унікальна зруйнована росіянами "Мрія"

Українська гордість — чим унікальна зруйнована росіянами "Мрія"

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 13:20
Літак Антонов Ан-225 "Мрія" — які вантажі перевозило судно та які рекорди має
Літак Антонов Ан-225 "Мрія". Фото: NieznanaUkraina

Антонов Ан-225 "Мрія" — найбільший і найважчий транспортний літак у світі. Цей, вироблений Радянським Союзом гігант, важить 285 тонн та має шість двигунів, 32-колісну шасі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Читайте також:

Чим був унікальний літак "Мрія"

Антонов Ан-225 був спроєктований у 1980-х роках і здійснив свій перший політ 21 грудня 1988 року.

Спочатку він був призначений для транспортування космічного човна "Буран" для радянської космічної програми, а також для перевезення надзвичайно важких вантажів вагою до 200 тонн.

Рекорди літака "Мрія"

За даними експертів з оренди літаків компанії Chapman Freeborn, "Мрія" здатна перевозити до 250 тонн вантажу, що еквівалентно середній вазі 52 дорослих слонів.

АН-225 встановив понад 200 світових рекордів, включаючи перевезення найважчого вантажу в світі та найдовшого вантажу в світі.

Довжина вантажного відсіку "Мрії" складає 43 метри, ширина 6,4 метра і висота 4,4 метра.

Для порівняння: типове баскетбольне поле має довжину 28 метрів, а це означає, що вантажний відсік "Мрії" може легко вмістити таке поле, і навіть ще залишиться трохи місця.

None - фото 1
Презентація літака Ан-225 "Мрія" на "Київському авіаційному виробничому обʼєднанні" (зараз Держпідприємство "Антонов"). ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Просторий салон "Мрії" дозволяв перевозити локомотиви, цілі секції інших літаків і навіть гігантські лопаті вітрогенераторів.

Що сталось з "Мрією"

Проте у лютому 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього красеня-гіганта було зруйновано. Літак потрапив під перехресний вогонь під час битви за аеропорт "Антонов" поблизу Києва.

Вважається, що відновлення літака Антонов АН-225 "Мрія" коштуватиме близько 3 мільярдів доларів.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Iberia буде застосовувати жорсткі заходи щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Порушники будуть вимушені сплатити кругленький штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Також писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.

літак рекорд Антонов війна в Україні авіація
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
