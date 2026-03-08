Топ аеропортів світу — де найбільше рейсів Boeing 777 цього року

Аеропорти, які приймають найбільше літаків Boeing. Фото: Simple Flying. Колаж: Новини.LIVE

Всього у світі зараз використовують понад 2400 літаків Boeing 777. Це означає, що кілька найбільших аеропортів світу щодня використовують величезну кількість цих літаків.

Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying повідомляє про аеропорти, які приймають найбільше літаків Boeing 777 у 2026 році.

Які аеропорти мають найбільше рейсів 777

Найзавантаженішим аеропортом з величезною кількістю Boeing 777 у 2026 році є Міжнародний аеропорт Дубая. Він має майже вдвічі більшу кількість рейсів, ніж аеропорт Лондон Хітроу, що на другому місті.

Дубай матиме надзвичайно багато, майже 50 000 рейсів Boeing 777, з 17,8 мільйонами доступних місць. Хітроу має 28 824 рейсів Boeing 777 та є одним із лише двох європейських аеропортів, що входять до першої десятки. Інший – паризький Шарль де Голль, який йде одразу за ним з 21 703 вильотами 777 у 2026 році.

Десять аеропортів, з яких у 2026 році буде здійснено найбільше рейсів Boeing 777:

міжнародний аеропорт Дубая;

Лондонський аеропорт Хітроу;

аеропорт Париж Шарль де Голль;

міжнародний аеропорт Хамад (Доха);

аеропорт Токіо Ханеда;

міжнародний аеропорт Тайвань Таоюань;

міжнародний аеропорт Сан-Франциско;

аеропорт Суварнабхумі (Бангкок);

міжнародний аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді (Нью-Йорк);

міжнародний аеропорт Інчхон (Сеул)

Переважна більшість аеропортів з першоі десятки знаходяться в Азії та на Близькому Сході. США представлені лише одним аеропортом. Відсутність популярності Boeing 777 на польоти через Атлантику відображається у повній відсутності замовлень на ці літаки серед американських перевізників.

