Україна
Boeing 777 — які аеропорти мають найбільше рейсів у 2026 році

Boeing 777 — які аеропорти мають найбільше рейсів у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 15:22
Топ аеропортів світу — де найбільше рейсів Boeing 777 цього року
Аеропорти, які приймають найбільше літаків Boeing. Фото: Simple Flying. Колаж: Новини.LIVE

Всього у світі зараз використовують понад 2400 літаків Boeing 777. Це означає, що кілька найбільших аеропортів світу щодня використовують величезну кількість цих літаків.

Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying повідомляє про аеропорти, які приймають найбільше літаків Boeing 777 у 2026 році.  

Читайте також:

Які аеропорти мають найбільше рейсів 777

Найзавантаженішим аеропортом з величезною кількістю Boeing 777 у 2026 році є Міжнародний аеропорт Дубая. Він має майже вдвічі більшу кількість рейсів, ніж аеропорт Лондон Хітроу, що на другому місті.

Дубай матиме надзвичайно багато, майже 50 000 рейсів Boeing 777, з 17,8 мільйонами доступних місць. Хітроу має 28 824 рейсів Boeing 777 та є одним із лише двох європейських аеропортів, що входять до першої десятки. Інший – паризький Шарль де Голль, який йде одразу за ним з 21 703 вильотами 777 у 2026 році.

Десять аеропортів, з яких у 2026 році буде здійснено найбільше рейсів Boeing 777:

  • міжнародний аеропорт Дубая;
  • Лондонський аеропорт Хітроу; 
  • аеропорт Париж Шарль де Голль; 
  • міжнародний аеропорт Хамад (Доха);
  • аеропорт Токіо Ханеда;
  • міжнародний аеропорт Тайвань Таоюань;
  • міжнародний аеропорт Сан-Франциско;
  • аеропорт Суварнабхумі (Бангкок);
  • міжнародний аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді (Нью-Йорк);
  • міжнародний аеропорт Інчхон (Сеул)

Переважна більшість аеропортів з першоі десятки знаходяться в Азії та на Близькому Сході. США представлені лише одним аеропортом. Відсутність популярності Boeing 777 на польоти через Атлантику відображається у повній відсутності замовлень на ці літаки серед американських перевізників.

Раніше ми повідомляли, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились. Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

Також ми детально розповідали про українську гордість, яку зруйнували росіяни — літак Антонов Ан-225 "Мрія". Літак був здатен вмістити у своєму вантажному відсіку баскетбольне поле довжиною 28 метрів. "Мрія" також могла перевозити до 250 тонн вантажу.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
