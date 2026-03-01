Стюардеса пояснила, чи є в літаках парашути

Cтюардеса розповіла про парашути на борту. Фото: Unplash, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Українська стюардеса поділилася з користувачами соцмереж інформацією про те, чи є на борту літака парашути. Вона детально розповіла, чому їх немає і що робити пасажирам.

Чому парашути в літаках марні

Стюардеса в жартівливій формі розвінчала популярний міф про те, що в пасажирських літаках є парашути.

"Я розкрию страшну таємницю про парашути на літаку. Їх немає", — зазначила вона.

За її словами, одна з головних причин — технічна. Вона пояснила, що на крейсерській висоті різниця тиску між салоном і зовнішнім середовищем настільки велика, що відкрити двері практично неможливо.

Крім того, вона звернула увагу на відсутність у більшості пасажирів спеціальної підготовки. За її словами, постає логічне питання: куди саме стрибати, хто зустріне людей на землі та чи вміють вони правильно приземлятися.

Чому пасажирам не потрібні парашути

Окремо вона згадала про проблему з ручною поклажею під час евакуацій. За її словами, навіть у надзвичайних ситуаціях деякі пасажири намагаються взяти з собою валізи.

"Такі люди швидше валізу до парашута прив’яжуть, аніж подумають про безпеку", — сказала вона.

Насамкінець бортпровідниця пояснила й економічний аспект. Справа в тому, що парашути мають значну вагу, а кожен додатковий кілограм означає більше пального і, відповідно, вищу вартість квитків. Тож, парашути в комерційній авіації не є реалістичним засобом порятунку.

