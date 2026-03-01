Стюардесса объяснила, есть ли в пассажирских самолетах парашюты

Стюардесса рассказала о парашютах на борту. Фото: Unplash, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Украинская стюардесса поделилась с пользователями соцсетей информацией о том, есть ли на борту самолета парашюты. Она подробно рассказала, почему их нет и что делать пассажирам.

Почему парашюты в самолетах бесполезны

Стюардесса в шутливой форме развенчала популярный миф о том, что в пассажирских самолетах есть парашюты.

"Я раскрою страшную тайну о парашютах на самолете. Их нет", — отметила она.

По ее словам, одна из главных причин — техническая. Она пояснила, что на крейсерской высоте разница давления между салоном и внешней средой настолько велика, что открыть двери практически невозможно.

Кроме того, она обратила внимание на отсутствие у большинства пассажиров специальной подготовки. По ее словам, возникает логичный вопрос: куда именно прыгать, кто встретит людей на земле и умеют ли они правильно приземляться.

Почему пассажирам не нужны парашюты

Отдельно она упомянула о проблеме с ручной кладью во время эвакуаций. По ее словам, даже в чрезвычайных ситуациях некоторые пассажиры пытаются взять с собой чемоданы.

"Такие люди скорее чемодан к парашюту привяжут, чем подумают о безопасности", — сказала она.

Наконец, бортпроводница объяснила и экономический аспект. Дело в том, что парашюты имеют большой вес, а каждый дополнительный килограмм означает, что необходимо брать больше топлива и, соответственно, более высокую стоимость билетов. Поэтому парашюты в коммерческой авиации не являются реалистичным средством спасения.

